Alcanzan Trump y Capitolio acuerdo para evitar cierre de gobierno

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que alcanzó un acuerdo con los líderes del Congreso para aprobar un presupuesto federal para los próximos dos años, un trato que elevaría la capacidad de gasto en 320 mil millones de dólares.

"Estoy encantado de anunciar que hemos llegado a un acuerdo con el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell; el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer; la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en la Cámara Baja, Kevin McCarthy", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El Mandatario agregó que se trata de un acuerdo "de dos años sobre el presupuesto y el techo de la deuda, sin píldoras envenenadas", en referencia a la ausencia de medidas adheridas a esa ley y relativas a otros temas,

