Alcaldesa de Tampico: ´Hay mucha gente que vende por unos pesos su voto´

Tampico, Tam.- "No nos favorecieron los números, pero no nos favorecen porque la ciudadanía no haya querido que siguiéramos de presidenta, sino porque hubo mucho dinero, en mucha compra de consciencias", dijo la alcaldesa Magdalena Peraza.



Responsabilizó a la ciudadanía de Tampico de que ella no haya triunfado en las urnas. "Lamentablemente hay mucha gente que vende por unos pesos su voto", acusó.

Lo anterior lo señaló en un evento realizado en una escuela frente a padres de familia y de donde se filtró la versión de Magdalena Peraza en redes sociales mediante un audio.

El día de la elección fue detenido un grupo de "choque" entre los que figuraba uno de los guardaespaldas de la alcaldesa.