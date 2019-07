Alan Estrada se da el lujo de elegir en cine

En los últimos años, el trabajo de Alan Estrada como actor no ha sido tan constante, pero confiesa que no se ha retirado de la actuación, simplemente su faceta como "youtuber" le da la oportunidad de escoger lo que realmente le interesa hacer sobre un teatro, un set de televisión o uno de cine.

"Es una realidad y no me da vergüenza decirlo y es que ´Alan x el Mundo´ (su canal de YouTube, donde hace viajes por diversos países) me ha dado una estabilidad económica y una seguridad personal que ahora me da la oportunidad de escoger lo que yo quiero hacer y no hago proyectos porque necesite el dinero", señaló Estrada a su paso por la alfombra roja de "¿Conoces a Tomás?", película en la que regresa a la cartelera nacional tras siete años de ausencia con este largometraje, en el que comparte créditos con Hozé Meléndez, Leonardo Ortizgris y Marcela Guirado.

ENCARNARÁ A UN AUTISTA

Es esta ficción, que se estrena en México el viernes 26 de julio, el protagonista es un personaje con autismo, algo que según Estrada, pocas veces se ve en la cinematografía mexicana.

"El tema del autismo no tuvo nada que ver con mi decisión para hacer la película. Creo que la cinta está hecha con mucho respeto. Al final, este es un proyecto que no habla del autismo, la película habla del amor, la amistad y el respeto hacia personas distintas a nosotros. ESe el verdadero mensaje", indicó.

El actor confesó que antes de comenzar a filmar esta cinta desconocía mucho acerca del autismo, tema del que considera, debería haber una mayor información.

"Todos los actores abordamos el tema desde la ignorancia, porque siempre ha sido un tema tabú en México. Lo que la directora María Torres quería es que estas historias con estos personajes cada vez se cuenten más y que sea con normalidad", señaló.

EL CINE LO APASIONA

Estrada dijo que aunque nunca ha dejado por completo la actuación, regresar a un set de filmación fue extraño, pues ya no estaba tan acostumbrado luego de que en los últimos años se ha volcado a su labor como "youtuber".

"He de confesar que los primeros días en el set fueron raros. Estuve nervioso porque tenía siete años que no hacía cine. No lo he dejado, tengo un equipo que siempre recibe las invitaciones para proyectos y con ellos vemos cuáles puedo o no hacer. El cine me apasiona, es lo que estudié, a lo que quise dedicarme desde pequeño, pero ahora gracias a mi parte como ´youtuber´ no dependo de actuar para vivir y eso me da mayor libertad a la hora de escoger proyectos", aseguró.

Alan anunció que este año también regresará a los escenarios teatrales con una obra que no será musical y en la que se meterá más en el drama, un género que casi no ha explorado en su carrera.