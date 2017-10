Al alza violencia sexual. Aplican más personal

Laredo, Tx.- La Policía de Laredo registra un 92 por ciento de más casos de violencia sexual, que en el 2009, ello al contabilizar y comparar esos ocho años de manera consecutiva. Y fue un 11 por ciento más alto en 2016 (148), en relación al anterior 2015 (133).

“Se trabaja muy fuerte en ello, cada vez se aplica más personal especializado, más recursos y más técnicas y estrategias, también tiene que ver con que afortunadamente ahora la gente denuncia más que antes, gracias al trabajo de las organizaciones defensoras de estas víctimas y de la misma Policía”, dio Joe Baeza, detective de la Policía de Laredo.

Y a que los delitos sexuales se han diversificado, desde el solicitar sexo por internet, a través de la redes sociales. Incluso el “sexting”, que es enviar, intercambiar o solicitar fotos de desnudos o mensajes alusivos, los cuales luego derivan en una denuncia policiaca que se convierte en un caso.

En 2009 se reportaron 77 casos de alguna ofensa sexual; fueron 78 en (2010; 76 (2011); 81 (2012); 75 (2013); 100 (2014); 133 (2015) y 148 en 2016.

La Unidad de Investigaciones Especiales (SIU) de la Policía de Laredo, se encarga de casos de asalto sexual, abuso infantil consumado, indecencias, contactos inapropiados, delitos sexuales, sexting o solicitaciones a través del ciber espacio, registro de ofensores sexuales, incluso derivaciones de violencia doméstica o intrafamiliar, violencia de género, etcétera.

“No es justificante, pero los delitos sexuales, gran parte de ellos lo comete un conocido de la víctima y ocurren bajo cuatro paredes, en la privacidad, algo que es difícil evitar que suceda para cualquier policía”, dijo Baeza.

Para reducir este fenómeno estos ilícitos, primero están los programas de prevención o advertencias, la charla de los padres de familia, los consejos de los maestros en las escuelas, son fundamentales, las mejores ayudas, precisó el entrevistado.

El policía comentó que de un tiempo a la fecha han surgido acusaciones a raíz de las comunicaciones en redes sociales, en la computación y los teléfonos inteligentes, el llamado “sexting”, donde damitas y chicos, se envían fotografías de desnudos y solicitudes de corte sexual, mensajes groseros y otras cosas. Casos de niñas de 11 y 12 años, de adolescentes de no más de 15 y hasta aquellas de 17 a 19 años. Padres de familia que les han descubierto fotografías o mensajes con chicos y presentan denuncias, cada una es un caso para la estadística, porque lo es, aún sin llegar al daño físico, a la violación, ni al contacto físico.

A nivel local, en el 2014 la Policía de Laredo resolvió el 76 por ciento de los casos que le denunciaron, fueron 50 por ciento en 2015, y 51 por ciento el año pasado.

Laredo registró en el archivo obligatorio de criminales de la especie, a 557 ofensores sexuales en 2014; 644 en 2015 y el mismo número el año 2016.

“Son muy raros los casos de violadores que pillan a una víctima sin conocerse, pero los hay, no recuerdo uno últimamente, sí hay casos, no quiero decir que no se den”, comentó Baeza.

Las cifras nacionales

En Estados Unidos, tratándose de abusos consumados y referente a personas adultas, el 51.1 por ciento el agresor es conocido de la víctima; 57 por ciento en Chile, también es gente relacionada entre sí; y en España se eleva a un 66 por ciento, tal acercamiento o conocimiento personal.

Por cuanto a niños, cifras de norteamerica revelan que el 60 por ciento de los abusadores de tales infantes, son conocidos de estos, pero no sus familiares. El 30 por ciento son miembros de la familia y sólo 10 por ciento son extraños totalmente al menor.

El 69 por ciento de los abusos sexuales, se cometen en una vivienda, sea de la víctima, del agresor o de una tercera persona.

“Que los padres hablen con sus hijos sobre los peligros latentes, sobre los posibles contactos, el trato diario y acercamientos con sus maestros, entrenadores, adultos conocidos y toda persona, incluso con familiares, lo mismo que a través del internet, el chat, las redes sociales, que les digan que no se aventuren a enviar fotografías suyas de sus cuerpos, que no cometan sexting”, recomendó el detective.

INCREMENTO. El “sexting” en Laredo ha disparado las denuncias de delitos sexuales.