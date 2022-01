Alaba Príncipe Carlos a sus hijos por sus labores altruistas

"Y mi hijo menor, Enrique, ha destacado con pasión el impacto del cambio climático, especialmente en relación con África, y ha comprometido su altruismo a esa batalla". Más adelante, Carlos instó al público a seguir el ejemplo de sus hijos, y comenzar a hacer su parte para ayudar a salvar la Tierra. "El tiempo es ahora.

Los ojos de nuestros hijos y nietos nos están juzgando", puntualizó. "Que la nuestra sea la generación que pueda. Y lo haga. Al entrar en un nuevo año, no hay un momento que perder". La palabras del heredero al trono del Reino Unido sobre su hijo menor se producen en medio de informes de que tuvo una pelea con Enrique, de 37 años, después de que él y Meghan Markle, de 40, renunciaron a sus deberes reales y se relocalizaron en los Estados Unidos. Según informes, ambos pasaron ocho meses sin verse, antes de reunirse en el funeral del Príncipe Felipe, en abril de 2021. Hasta la fecha, Carlos aún no conoce al segundo hijo de Enrique, la pequeña Lilibet. Sin embargo, el mes pasado, Page Six informó que ambos finalmente han vuelto a hablar.