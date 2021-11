Al son de la Negra, dan bienvenida a tenistas

Con los acordes del mariachi, la Perla Tapatía le dio la bienvenida a las tenistas que participarán en el AKRON WTA Finals.

El "Son de la Negra" y "Guadalajara" fueron las canciones que se escucharon mientras la polaca Iga Swiatek, la mexicana Giuliana Olmos y la bielorrusa Aryna Sabalenka pisaron suelo jalisciense.

La primera en llegar fue Swiatek, campeona de Roland Garros en 2020, y quien no ocultó su emoción por el recibimiento, encabezado por Gustavo Santoscoy, director del AKRON WTA Finals.

Posteriormente arribó Giuliana Olmos, primera mexicana en disputar el torneo que reúne a 8 de las mejores tenistas y parejas del dobles del mundo.

Será precisamente en dobles donde Giuliana verá acción, junto con la canadiense Sharon Fichman.

Por su parte, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos del mundo, recordó que ya había estado en Guadalajara en su adolescencia.

"Estuve en Guadalajara cuando tenía 14 años, es un lindo lugar, y estoy muy emocionada por estar de nuevo aquí, estoy muy contenta", afirmó.

Sabalenka dijo tener grandes expectativas del torneo que se llevará a cabo del 10 al 17 de noviembre en el Complejo Panamericano de Tenis.

"Yo espero que sea un gran torneo, obtener un gran resultado porque seguramente será un buen evento", indicó.

También se esperaba el arribo de las españolas Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, mientras que hoy llegarán otras tenistas como Maria Sakkari y Karolina Pliskova, entre otras.

Giuliana Olmos ya está en Guadalajara. La tenista, que será la primera mexicana en participar en el Akron WTA Finals, mostró su emoción por tal hecho, mientras parte del comité organizador le daba la bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con mariachi que tocaba las típicas "Guadalajara" y "El Son de la Negra".

"Estoy muy feliz y orgullosa de que pueda ser la primera, y espero no ser la última en representar a México, voy a hacer lo mejor. Me fue muy bien este año, me encanta jugar en Guadalajara, espero que puedan venir muchas personas (al torneo) y lo voy a disfrutar mucho", dijo Olmos.

La tenista admitió que a principios del año no le pasaba por la mente que pudiera participar en el prestigiado torneo.

"No me imaginaba estar aquí, no pensaba ni estar entre las primeras 8, pero después de ganar en Roma supe que es algo que podía hacer, por eso estoy muy feliz. Me estoy preparando lo mejor posible porque es un torneo muy especial.

"Creo que será un torneo increíble, he estado trabajando muy duro y quiero aprovechar esta oportunidad", señaló para después grabar ella misma un video al mariachi que la acompañó a abordar el auto que la trasladó al hotel de concentración.

Antes del arribo de Giuliana Olmos, llegó la polaca Iga Swiatek, ganadora del Roland Garros 2020.

El director del AKRON WTA Finals, Gustavo Santoscoy, se mostró feliz con Aryna Sabalenka.

Muguruza, por un triunfo más en México

Garbiñe Muguruza percibe en México una especie de atmósfera a su favor. Por tal motivo la tenista española espera ganar el Akron WTA Finals.

Y es que Muguruza no solamente tiene el plus de haber conquistado dos campeonatos de Grand Slam (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017), sino que además en territorio mexicano ha ganado dos campeonatos en el Abierto GNP Seguros en Monterrey en 2018 y 2019.

"Me siento muy bien, así que es una buena señal, estoy muy contenta, así que eso es mucho mejor. Me ha ido muy bien por aquí (en México), el público se vuelca conmigo y me siento muy bienvenida. Jugar aquí es una oportunidad única, es una noticia buenísima, ojalá sea una ficha de dominó, y esto sea un impulso no sólo para el tenis mexicano sino para el de Latinoamérica", dijo la española al llegar a Guadalajara.

Para la tenista hispana, el Akron WTA Finals representará su cuarta participación en la competencia luego de haber estado en 2015, 2016 y 2017. En su primera aparición logró avanzar a las Semifinales.

Por su parte, su compatriota, Paula Badosa, quien también regresa a territorio mexicano luego de que en 2014 fue por primera vez finalista y se quedó con el segundo lugar en el torneo internacional ITF de 25 mil dólares en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

"La verdad que me hace muchísima ilusión, tengo muy buenos recuerdos, siempre me ha gustado mucho jugar en México, y tengo muchas ganas de jugar aquí", comentó.

Tras su conquista en Indian Wells, Badosa comentó que luego de tomarse una pausa se siente con mucha energía.

"Necesitaba descansar después de un torneo de mucho estrés y emociones, tenía que prepararme muy bien, porque al final voy a jugar un torneo que es muy duro, quiero estar al máximo y al final me ha ido muy bien estando en casa", indicó.

Badosa espera que el Akron WTA Finals tenga el respaldo de la afición latina.

"La verdad que hay que disfrutarlo mucho, siempre es bueno que esté en Latinoamérica, es bueno que haya torneos de tenis, y la verdad es que al final somos medio latinos, así que nos vamos a sentir bien las españolas", expresó.