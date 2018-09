Al estilo Mr. Rogers

Ciudad de México

Sony Pictures compartió el primer vistazo de Tom Hanks caracterizado como Fred Rogers, el presentador de televisión infantil Mister Rogers Neighborhood , reportó Variety.

En la cinta You are my Friend, el actor, ganador de un Oscar, junto a Matthew Rhys contará la historia real sobre la amistad entre el anfitrión y el periodista Tom Junod.

Al escribir sobre Rogers (Hanks), la vida de Junod (Rhys) cambiará al aprender de él sobre como ser un buena persona.

Mister Rogers Neighborhood, que se transmitió entre 1968 y 2001, ganó cuatro premios Emmy, enseñaba a los niños sobre el autoestima, la responsabilidad, la tolerancia y los sentimientos.

Rogers murió, a los 74 años, en 2003 después de luchar contra el cáncer de estómago.

Dirigida por Marielle Heller y escrita por Noah Harpster y Micah Fitzerman-Blue, estrenará el 19 de octubre de 2019.