Ahora sí, debatirá Morena, sobre Venezuela

Cd. de México.

Diputados de Morena agendaron el tema de Venezuela en la sesión de este jueves, luego que evitaron el debate el martes pasado con un acuerdo que impulsaba el PAN.



Los panistas buscaban un reconocimiento de México al Gobierno interino de Juan Guaidó como Presidente de es nación. La mayoría consideró que el tema no ameritaba la urgente resolución.

Ahora, la fracción morenista prevé un acuerdo de apoyo a la política exterior de México.



"La Cámara de Diputados expresa su apoyo a la conducta de neutralidad y puente de comunicación asumida por el Gobierno de México, frente al conflicto diplomático internacional surgido en relación con la situación interna de la República Bolivariana de Venezuela", cita la propuesta de Morena para la discusión de hoy.



"La Cámara de Diputados se congratula por la disposición de los gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de los países de la Comunidad del Caribe, para abordar la compleja situación que prevalece en Venezuela a través del diálogo para la negociación, en un marco de respeto al derecho internacional y los derechos humanos".



La gravedad de la crisis económica y política que sufre Venezuela, indica, es de por sí un acontecimiento que impacta las relaciones internacionales.



"Sin embargo, la superación de los graves problemas de ese País debe estar a cargo de los venezolanos y venezolanas, ya que se trata de una crisis interna, en especial porque no se han producido graves agresiones materiales hacia otros Estados procedentes del Gobierno de Venezuela", sostiene.



Agrega que la interpretación del sistema político de la Constitución venezolana no corresponde más que a los venezolanos y venezolanas, es decir, es de la estricta competencia de los ciudadanos y ciudadanas de esa república.



"En este marco, el Gobierno de México ha asumido una actitud de no apoyar ni combatir a ninguna de las fuerzas políticas en conflicto, lo cual le permite poder recomendar el diálogo entre las mismas y ofrecer su concurso, en caso de que fuera viable, en la búsqueda de una solución incruenta al conflicto que vive Venezuela", cita el texto.



"Esta crisis afecta a la comunidad internacional en la medida en que implica un enfrentamiento, aunque sólo de carácter diplomático, entre los Estados que proclaman la Presidencia de parte de quien no ejerce autoridad práctica y aquellos otros que han manifestado su apoyo a quien tiene a su cargo la administración pública y la jefatura de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela".