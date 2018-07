´Agua de pipas es gratuita´

Ante queja anónima en redes sociales donde se denunciaba la venta de agua en el Fraccionamiento San Valentín, autoridades aseguran que las pipas del vital líquido que se envían, se entregan en forma completamente gratuita y piden a los vecinos que denuncien formalmente cualquier irregularidad.

Al acudir a la colonia, se pudo observar que pipas de agua recorren el sector, incluso el chofer del camión que dijo trabajar en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, se quejó que ha sufrido de agresiones de parte de los propios vecinos.

Explicó José Acosta, chofer de la pipa que al día recorren entre seis o siete pipas el sector: cada que se acaba el agua de un camión, se regresa y llega otro más para seguir repartiendo por las calles.

"Andamos dando el servicio gratis, pero nos agreden porque quieren el agua rápido y vamos casa por casa, ayer ya no quería venir, les dije ahí está la pipa busquen a otro chofer, lo siento mucho porque ayer hasta me quitaron la manguera los vecinos, ellos hablan y ponen a su modo, pero dicen lo que hacen, ellos ponen sus quejas, ellos toman foto y al Facebook y dicen que anda vendiendo el chavo el agua y no es cierto, la gente no nos entiende y así no se puede", dijo.

CHOFER. Se envían pipas todos los días.

NO PUEDEN ENTRAR EN CASAS DONDE NO HAY NADIE

Desde la semana pasada y la actual, el chofer, ha estado laborando en la colonia, pero señala que los vecinos a veces no entienden que cuando se acaba el agua de la pipa tiene que regresar por más o en su caso se quejan cuando no están en su casa, pero no pueden entrar sin permiso de la familia.

"No me entienden, si no están en la casa yo no puedo meterme, porque luego van a decir que ando robando, no podemos andarnos metiendo, se regala el agua pero no nos podemos meter a las casas si no están", expresó el chofer.

13 AÑOS CON EL PROBLEMA

TODOS AYUDAN. Los vecinos ayudan a entregar el agua a las casas.

María Teresa Cárdenas Cristóbal, hace 13 años compró la vivienda en la calle Flor Dedal de Oro, número 121 y comentó que siempre han sufrido con el desabasto de agua, por lo que COMAPA les mandan pipas.

"El agua nos llega los martes, jueves, sábados y el domingo nada más en la tarde, siempre ha sido el problema del abasto del agua, hablamos para que nos manden la pipa de agua, nadie nos cobra, nada más le ayudamos los vecinos con la manguera o un vaso de agua para el muchacho, pero nunca hemos visto que nos cobren el agua", dijo.

Otros vecinos explicaron que es necesario que se manden más pipas con el agua para que todos alcancen.

La COMAPA informó que en la colonia San Valentín se envían 230 mil litros de agua y además puso a disposición el teléfono 9092200 0 073 para que hagan sus reportes ante cualquier irregularidad o queja.