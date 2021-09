Agradecen pacientes cirugía gratuita de hernia

Río Bravo, Tam.- En respuesta al beneficio que recibieron como parte del programa gratuito Intramuros de Campañas Quirúrgicas 2020-2021, tres personas adultas mayores beneficiadas a las que les fueron retirados respectivamente tres hernias, agradecieron el beneficio pues dos de ellos tenían respectivamente 13 y 6 años con el padecimiento, y por falta de recursos no había sido posible.

Y en ese sentido relataron en primera instancia tras ser intervenidos quirúrgicamente la señora Tomasa Mares de 58 de edad, se mostró profundamente agradecida con la dirección del Hospital General que dirige la doctora Mayra Yuridia Mune Maldonado, todo el equipo médico, de enfermería que participo y de antemano con el la Secretaria de Salud en el Estado por la gran ayuda que para ella representa..."tenía 13 años ya con la hernia me costaba 30 mil pesos la operación no podía pagar los gastos, y hoy gracias a todos ellos ya me siento mucho mejor, muchas gracias".