Afirma ser " La Incondicional"

Monterrey, N.L.

"Él no me platicaba mucho de sus desamores porque siempre fue callado, siempre ha sido como es ahora, muy hermético". Yuri, cantante

Aunque la amistad con Luis Miguel se dio en los mejores tiempos de "El Sol" cuando tenía rostro, cuerpazo y súper pegue, Yuri aseguró que ella sólo fue "la incondicional" del cantante.

La estrecha amistad que existió entre ellos quedó plasmada en Luis Miguel, La Serie de Netflix, pues en una de las escenas el intérprete va a la boda de Yuri con Fernando Iriarte (en 1988) acompañado de Mariana Yazbek.

"Luis Miguel y yo teníamos una relación muy padre, y te dije teníamos porque hace muchos años que ya no lo veo, pero teníamos una relación muy bonita", afirmó Yuri vía telefónica.

NUNCA HUBO ROMANCE

"De verdad que nunca hubo un romance entre él y yo. Me hubiera encantado porque estaba en su mejor momento, estaba precioso, guapísimo, cuerpazo... No, no, por donde lo vieras, el hombre era un espectáculo", contó sonriendo.

Con esa sinceridad que la caracteriza, la jarocha de 55 años declaró que a Luismi, ahora de 49 años, sólo le gustó para amiga.

"No sé por qué, pero yo no le gustaba para novia, de verdad lo digo de corazón. Siempre hacía mal tercio".

MAL TERCIO

Recordó que una vez acompañó a Micky al cine cuando él tuvo un romance con Sasha, de Timbiriche.

"Cuando andaba con Sasha me decía: 'vente, vámonos al cine'. Y yo: 'pero, manito, ¿cómo vamos a ir si tú vas con la novia'. Él decía: 'vente, nosotros somos relajados'. Y como una o dos veces fui con ellos al cine", dijo Yuri.

Pero esa no fue la única vez que convivieron, en otros momentos Luismi la invitaba a su casa de la playa, aunque existiera una pareja en turno.

"Un día fui a su casa y le dije: 'estos choninos ¿de quién son?, y decía 'no pues de fulana', que era la de turno, que no te voy a decir quién. Digo el pecado, pero no el pecador", recordó la actriz del musical Cats.

DE GIRA CON PANDORA

Otro de los recuerdos de la intérprete, quien realiza la gira Juntitas Tour con Pandora, que el 13 de diciembre llega a la Arena Monterrey, es que platicaban a la orilla de la playa en Acapulco.

"Mucha gente dirá: 'Ay, no te hagas, si bien que te lo cuchiplanchaste'. Y no. Te prometo que no. Él siempre puso una raya. Yo fui como la amiga incondicional.

CUATES POR SIEMPRE

"Yo no sé si 'La Incondicional' me la hicieron a mí o no, pero yo sí puedo decir que la canción, lo que habla, eso fui yo. De verdad, nuestra relación era de brothers, de cuates...Yo le platicaba mis desamores.

Si hubiera besado la boca de Luismi o tenido algo más con él, también lo diría, comentó.