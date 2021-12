Afirma que Tamaulipas no necesita trasvase

Por su parte, Quiroga, ex Director de Distrito y Unidades de Riego de la Comisión Estatal del Agua, y uno de quienes participó en la firma del convenio de 1996 entre Tamaulipas y Nuevo León, precisó que no se requiere de trasvase.

Lo anterior tras argumentar que el nivel de la presa Marte R. Gómez se ubica en 96 por ciento y para el abasto del Distrito de Riego 026 se requieren aproximadamente 550 millones de metros cúbicos, de los 796 millones de metros cúbicos que reporta.

"Efectivamente toman en consideración que el nivel de la presa Marte R. Gómez ahorita anda arriba del 95 por ciento, sería una locura que los tamaulipecos estuviéramos exigiendo un trasvase, puesto que no vamos a tener dónde resguardarla si hablamos de que está en ese nivel", indicó.

"Nosotros peleamos el trasvase sobre todo cuando tenemos necesidad de cubrir el agua para riego del distrito de riego 026; en este momento no es necesario, puesto que traemos 700 (millones de metros cúbicos), cerca de 750 millones de metros cúbicos, y lo que requerimos para el distrito de riesgo son 550 (millones de metros cúbicos)".

RESPALDA POSTURA

"Entonces si ahorita la tenemos al 95 por ciento, ´no me mandes agua compadre, no me ayudes, verdad´, porque vamos a cuidar la que hay en la Cuenca que es para todos y por lo tanto Tamaulipas ahorita no te pelea que estés trasvasando agua", agregó.