Afirma López Obrador que "Pemex cumplirá con compromisos de deudas"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Pemex cumplirá con sus compromisos de deudas e incluso dejó abierta la posibilidad que su gobierno no busque una reestructuración de los 103 mil millones de dólares en pasivos de la empresa petrolera.

"A lo mejor no (reestructurará la deuda), vamos a poder resolver con los recursos que tenemos sin endeudar al país. El propósito es cumplir el compromiso de no endeudar al país, de no crear déficit con finanzas sanas y en equilibrio".

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que Pemex nunca va a incumplir con un compromiso de deuda y que su gobierno pagara pagar puntualmente. "Tenemos mucha fortaleza económica ahora más que nunca".

Al señalar que este viernes presentarán las medidas especiales para rescatar a Pemex, el mandatario dijo que dichos recursos saldrán del Presupuesto, pues se tienen de los ahorros que se están consiguiendo.

"Se hablaba de mil 500 millones de dólares adicionales, eso es lo que vamos a ahorrar en el combate del robo a combustible, pero habrás más que eso y no nos afecta en el ejercicio del Presupuesto porque estamos apalancados, tenemos presupuesto suficiente para financiar los programas de bienestar de modo que no se recurrirá a deuda".

Señaló que Pemex tiene todo el respaldo de su administración. "Dije una vez que sí era necesario pasábamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana para liberar fondos en beneficio de la gente y le digo lo mismo: para apoyar a Pemex no hay límites".