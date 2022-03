Afición americanista pide también la salida de Santiago Baños

Los seguidores azulcremas pedían a gritos la salida del entrenador argentino cada semana, pero ni la derrota con Pachuca, ni el empate ante Pumas, lo hizo posible.

Y el aguantar trajo otro mal resultado (1-1 ante Querétaro en el Estadio Azteca) y eso sí causó el despido del ex del Real Madrid. Pero la afición no está del todo contenta, Santiago Baños sigue como presidente deportivo, hasta ahora, y eso no deja nada satisfecha a la afición, que quiere una limpia total en su equipo, para buscar revertir la actualidad del cuadro de Coapa.

"Bueno, y para cuándo el problema principal Santiago Baños", "Y Baños para cuándo, Solari no era el único responsable ", "Se tardaron, pero aún falta Baños", escribió la fanaticada de las Águilas en respuesta al comunicado del cese de Santiago Solari. Ahora, queda ver qué pasará en la presidencia del club y esperar a que tomen una decisión de nuevo técnico.