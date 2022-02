Afectado económicamente por Covid-19

"Tenía un rancho en el Estado de México, era un terrenito que habíamos comprado desde hace mucho tiempo y pues ni modo, tuvimos que venderlo, pero me doy cuenta que eso es lo de menos cuando pienso en la gente que perdió personas", cuenta el cantante en entrevista.

Contagio en Familia

En su familia ya hubo un contagio importante de Covid-19, cuando tanto algunos trabajadores de su hogar, como su hijo Axel de 27 años se contagiaron. Mina, su esposa Marisol, su hija y él fueron los únicos que no han enfrentado la enfermedad, según afirma.

Sin embargo el hijo de Marco Antonio Muñiz asegura que este tiempo también le ha servido para reflexionar sobre la importancia de la salud y la compañía familiar, su padre acaba de recuperarse de una operación ambulatoria de la que salió muy bien y él ha podido superar ´la cuesta del año´, dice entre risas.

"Me pegó fuerte porque yo siempre he dependido 100% de la música entonces ahora sí que los bienes son para remediar los males, tuve que vender algunas cosas que eran cosas que había trabajado durante muchos años porque cuando no hay que rascarle por todos lados y si soy honesto yo no estaba preparado, apenas empezamos a tratar de recuperarnos".

Durante el encierro tuvo la oportunidad de terminar su nuevo disco "Azulejos 3".