Aeromar a punto de desaparecer, buscan apoyo federal

CIUDAD DE MÉXICO.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) advirtió sobre la posible quiebra técnica de la aerolínea Aeromar, por lo que solicitó la intervención del gobierno federal para promover la inversión privada en la aerolínea.

Este martes los pilotos se reunieron con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Gobernación (Segob) para buscar una solución financiera para la aerolínea.

Mauricio Aguilera, vocero de ASPA, dijo que hasta el momento no ha habido claridad sobre la inversión que Synergy Group, dueño de Avianca, prometió hacer en la aerolínea.

"Estamos en una tarea de rescate para Aeromar, es una empresa que no ha logrado obtener una inyección de capital lo suficientemente fuerte para que pueda continuar prestando un servicio como lo requiere porque no han llegado los aviones que deberían haber llegado".

"Que el gobierno federal nos ayude a no dejar morir la empresa que está en quiebra técnica", dijo Aguilera.

Los pilotos proponen que el gobierno federal, de conformidad con la Ley de Aviación Civil, promueva la inversión privada en Aeromar.

Desde 2016, Synergy Group anunció su interés por invertir 100 millones de dólares en Aeromar, pero hasta el momento esa inyección de capital no ha llegado.

De hecho, la compañía tiene un adeudo de 10 millones de pesos con los pilotos por conceptos de previsión social

Actualmente, Aeromar emplea a mil 100 trabajadores entre los que se encuentran 110 pilotos y 200 sobrecargos

Por su parte, Rodrigo Vázquez Colmenares, titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), comentó que este lunes la autoridad aeronáutica inició una verificación extraordinaria hacia Aeromar.

"Estamos adelantando la verificación del 2019 hacia Aeromar, precisamente para que podamos tener elementos de corto plazo para analizar cuál es la situación financiera que tiene en este momento, y además cuáles son los planes para crecer, para sustentar la operación", explicó.

En 10 días, la DGAC tendrá elementos específicos para hacer una conclusión del tema de Aeromar.