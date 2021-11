Advierten restauranteros: no acatarán restricciones

Con el retroceso al semaforo amarillo para Reynosa, persiste el temor entre los restauranteros locales para que nuevamente se generen restricciones operativas o de horario a partir del nuevo decreto, pero a diferencia de lo que ha ocurrido en esta pandemia , la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), advirtió que no las aceptarán.

"No se vale que los restaurantes y otros gremios no esenciales resultemos perjudicados cuando hay intereses de las autoridades por hacer campañas o eventos".* Bladimir Cortez, Canirac Reynosa .

El líder en Reynosa, Bladimir Cortez, expuso que el modificar el sistema de atención actual, traería consecuencias insostenibles para quienes venden alimentos, además de empeorar la crisis económica.

"No aceptaremos ni queremos nuevas restricciones, no se vale que los restaurantes y otros gremios no esenciales resultemos perjudicados cuando hay intereses de las autoridades por hacer campañas o eventos, creemos que la pandemia es algo que llegó para quedarse por lo que tenemos que operar en la nueva normalidad, adaptados pero sin nuevos cierres ni restricciones".

Los restaurantes han sido de los giros más afectados en esta pandemia sanitaria por Covid-19, con pérdidas económica que han superado el 90 por ciento y retiro de al menos una decena de negocios formales, incluyendo franquicias.

Este panorama ha empeorado con diversos aumentos a productos de la canasta básica y a servicios básicos.

Por ello, al ser cuestionado sobre la expectativa de finales de este mes y primeros días diciembre (fecha en la que se emite el nuevo decreto), Cortez mostró confianza en que las operaciones se mantendrán de forma libre.

"Esperamos que el nuevo decreto nos permita tener el ritmo de ventas y operaciones libres, como está en la actualidad, hemos demostrado que se puede tener un balance, incluso visualizamos un panorama de ganancias por la temporada de posadas, navidad y fin de año, pero desgraciadamente los márgenes de utilidad seguirán bajos".

Las reglas de operación con las que los restauranteros concluirán este 2021 serán emitidas por el comité estatal contra riesgos sanitarios, instancia que se encarga de hacer evaluaciones quincenales a la curva de contagios por coronavirus.

Actualmente, este municipio fronterizo ocupa el cuarto lugar de casos en el estado y el primero de fallecimientos.