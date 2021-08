Adopta amplia gama musical

Pero el álbum que le mereció elogios de figuras como Elton John y Brandi Carlile fue sólo un primer vistazo de lo que podía hacer la intérprete de varios géneros musicales. En su nuevo disco " Stand For Myself ", la poderosa y versátil vocalista narra lo que fue recuperarse a sí misma tras haber sido agobiada por el formulismo y las desigualdades.

Yola nació en Bristol, Inglaterra, de padres inmigrantes de Ghana y Barbados, y las imágenes del álbum están inundadas de púrpura real, un reflejo de su linaje africano. Pero durante gran parte de su vida y carrera, sintió que su negritud tenía que ser reprimida y no podía representar completamente su estilo.

"Eso fue gran parte de mi vida: ´Aporta, o cállate, y asimila´", dijo Yola.

Ahora que vive en Nashville, Tennessee, sus ramas musicales se extienden al pop clásico y el R&B y el soul de la era de los 70, con matices de disco, funk y rock. Trabajando nuevamente con el productor Dan Auerbach, Yola coescribió algunas de las canciones con los creadores de éxitos de Nashville Natalie Hemby, Liz Rose y Ruby Amanfu, así como con la artista debutante Joy Oladokun.

Teniendo en cuenta su propia experiencia en la fusión de géneros, Yola parece perfecta para interpretar a la pionera del rock, Sister Rosetta Tharpe, en una nueva película sobre Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann cuyo estreno ha sido reprogramado para 2022. Yola pasó gran parte de la pandemia aprendiendo a tocar como Tharpe, acreditada como una de las primeras artistas en distorsionar la guitarra eléctrica e influir en Elvis, Little Richard y Johnny Cash.

Yola conversó con The Associated Press sobre cómo un viaje en motocicleta le dio una idea para una canción, cómo aprendió a valerse por sí misma y los desafíos de su primer trabajo como actriz. Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: Tu último álbum fue aclamado como una refrescante mezcla de country y soul, pero ¿querías evitar ser etiquetada con ciertos tipos de géneros?

Yola: Me preocupaba que me encasillaran porque incluso el sencillo, la primera canción del álbum, fue algo que la gente no parecía estar discutiendo. Y me digo: "¿Por qué es tan difícil? Porque está justo frente a ti". No es country ni soul. Así que vas a tener que pensar en mí fuera del soul porque soy negra y country porque te lo impuse como una conversación. Y ellos dicen: "Oh, pero es tan extraño porque eres inglesa".