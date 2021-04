Admite riesgo de no lograr reforma constitucional en energía

"Lo de la luz se está buscando resolver con la ley que aprobó el Congreso y la reforma eléctrica, con eso vamos a revisar los contratos leoninos y vamos a avanzar, ahora hay amparos, pero debe llegar hasta la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia", señaló en conferencia matutina.

"Nosotros consideramos que no se puede declarar inconstitucional la ley y en el caso de que se declarara, como considero que es una injusticia que paguen más los usuarios domésticos que las corporaciones (...) yo no podría quedarme de brazos cruzados y tendríamos que presentar una reforma a la Constitución, aun con el riesgo de que no se aprobara por no tener las dos terceras partes".