Admite Corte tema gay; aceptan considerar caso

Estatua "The Authority of Law", de James Earle Fraser, a la entrada del edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El tribunal dijo que considerará la causa de Lorie Smith. La diseñadora del área de Denver ofrece servicios de diseño gráfico y de la web y quiere expandir a servicios de bodas, pero afirma que su fe cristiana le impide aceptar pedidos de parejas gay de diseñar un portal de bodas.

Quiere además colocar una declaración en su portal sobre sus creencias. Hacerlo, no obstante, violaría una ley antidiscriminación en Colorado. Smiths argumenta que la ley viola sus derechos a libre expresión y libertad religiosa.

La Corte Suprema dijo al aceptar el caso que solamente examinará la cuestión de libertad de expresión. Añadió que decidirá si una ley que requiere que un artista hable o guarde silencio viola la cláusula de libertad de expresión de la constitución. La causa será considerada en el otoño.

La abogada de Smith, Kristen Waggoner, dijo en una declaración tras el anuncio que "Colorado ha usado su ley como un arma para silenciar el discurso con el que no concuerda, para forzar el discurso que aprueba y para castigar a todo el que disiente".

El fiscal general de Colorado Phil Weiser dijo que la Corte Suprema ha ratificado consistentemente que las leyes antidiscriminación como la de su estado son aplicables a todos los negocios que venden bienes y servicios.

"Las compañías no pueden rechazar a clientes LGBTQ simplemente por quienes son", dijo Weiser en una declaración por correo electrónico. "Vamos a defender enérgicamente las leyes de Colorado, que protegen a todos sus ciudadanos al prevenir discriminación al tiempo que respetan la libertad de expresión".

En un fallo de 2-1 el año pasado, la corte federal de apelaciones del 11no Circuito, basada en Denver, rechazó un intento de Smith de anular un fallo de un tribunal inferior que desestimó su demanda. El panel dijo que Colorado tiene un interés convincente de proteger "los intereses de dignidad" de miembros de grupos marginalizados por medio de su Ley Antidiscriminación.

Y rechaza demanda de mujer vs Epstein

- La Corte Suprema de Estados Unidos dejó en vigor un fallo que rechazó una demanda presentada por una mujer que acusó al multimillonario Jeffrey Epstein de abusar sexualmente de ella cuando era niña.

- La demanda de Courtney Wild dice que fiscales federales en Florida no consultaron a las víctimas hace más de una década cuando llegaron a un acuerdo secreto con Epstein, que murió en prisión en Nueva York en el 2019.

- La corte dijo el martes que no consideraría la causa. Como es usual en esos casos, la corte no comentó sobre su decisión, que fue incluida en una lista de causas que el tribunal dijo no aceptaría. El gobierno de Joe Biden había llamado a la corte a no considerar el caso.