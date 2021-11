Admite Berhalter que con Jiménez el Tri es diferente

"Definitivamente será diferente, (Raúl) Jiménez no estuvo en la Nations League y ("Chucky") Lozano sí estuvo, así es que estamos familiarizados con él. Jiménez para mí es un delantero top, un fantástico jugador, marca buenos goles para Wolves, muy activo para Wolves, dando asistencias y haciendo goles. Realmente me gusta ese jugador, es interesante y aporta mucho al equipo, pero también me gusta Funes Mori, creo que también es un gran jugador", mencionó el entrenador en entrevista para TUDN.

Berhalter señaló que para aspirar a frenar al delantero mexicano, deberá mejorar el nivel de su defensa.

"Para nosotros se trata de nuestra línea de fondo... ¿cómo podemos contener a esos tipos? ¿cómo se lo ponemos difícil? Jiménez solo necesita un espacio muy pequeño para marcar, así que para nosotros son los momentos clave".