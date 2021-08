Adiós a Carístico; vuelve Místico

Luego de que Rush destapara que su hermano, quien portó la máscara del Seminarista de los Ojos Blancos del 2012 hasta el pasado miércoles, renunció a la Seria y Estable, ésta ofreció a Carístico retomar al personaje que lo llevó a la cumbre y, sin dudarlo, aceptó.

"Es un personaje que yo forjé, que nadie creía en él y yo siempre trabajé por él y me podía imaginar todo, tal vez que él (Místico II) se fuera, que yo me fuera, no sé muchas cosas que pasan por la cabeza, pero yo en verdad sí veía lejos regresar a este personaje", expresó con voz entrecortada el tepiteño.

Y aunque se volvió a poner la tapa del Príncipe de Plata y Oro, no pudo ocultar la nostalgia por hacer a un lado el personaje de Carístico, mismo al que dio vida por cinco años.

"Le quiero decir a esta máscara, gracias por estos años que me ha ayudado, gracias por darme la fuerza para salir adelante, gracias por aguantar tantos golpes de tantos rivales y no le digo adiós sino hasta pronto", concluyó Místico.