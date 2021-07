Adal Ramones y Sabine Moussier ¿serían una pareja de swingers?

"Yo definitivamente no, yo soy muy celosa, insegura y una cosa que me volvería loca, si me pasara una cosa así, yo creo que me corto las venas y mato, al novio, marido, todos los que se me crucen, (risas) realmente yo no podría con una situación así, toda mi vida las bases morales que mi mamá me enseñó han sido enormes.

"Yo la verdad es que no me quiero replantear nada, el día que vuelva a tener una relación va a ser sólo él y yo y nadie más, porque yo no sé compartir, ni que me compartan, ni nada", expresa Sabine Moussier. Por su lado, el también conductor de televisión Adal Ramones, deja una pequeña ventana abierta al puntualizar que prefiere no adelantarse y decir; "nunca", pero por el momento señala que, se encuentra en una fase de su vida llena de plenitud y felicidad con su familia, la cual disfruta al máximo.

"La verdad soy sincero, nunca lo he hecho, nunca me ha pasado por la mente, y yo creo que ahorita menos, no estoy como en ese momento de mi vida de decir: 'oye si probamos', estoy tan pleno, no digo nunca, porque uno nunca sabe, pero yo estoy tan feliz con mis hijos, con mi mujer, todavía hasta me gustaría tener más hijos, porque quiero que me mantenga (risas), además creo que estoy como 'chapado' a la antigua, soy de otro CURP...", comenta.

Este replanteamiento, sobre si les gustaría experimentar cosas nuevas con sus parejas sentimentales, surge después de que anunciaran el regreso de la puesta en escena "Dos más dos", el próximo 31 de julio en teatro San Rafael, en donde también participa Mauricio Islas y Mónica Dionne. "Es la historia de dos parejas de amigos que en la segunda escena una pareja la más aventada, le dice a la pareja más conservadora que si le entran a una relación de swingers y ahí le entran el conflicto de si experimentan o no".

"Pero el movimiento de swingers es universal, México era el cuarto lugar de esto, en Cancún cuando fuimos antes de la pandemia, el lugar estaba a reventar, eran tantos aplausos que la obra duró media hora más", explica Adal. Ente su regreso en medio de una tercera ola de Civid-19, tanto el productor Sergio Gabriel como Ramones, señalan que es un riesgo el cual están gustosos de correr y son conscientes de las consecuencias.

"Si es una actividad de riesgo, pero si algo he notado en todos estos años que puede arriesgar y que a pesar de que existan vacas flacas en el teatro no deja de pagarle a sus actores, se necesita tener una cierta mente administrativa para hacer las cosas que hacen en este caso el productor Sergio Gabriel, no sabemos si vamos a cerrar el jueves o qué tal si de repente el domingo, no sabemos esto es un gran volado", apunta exconductor de "Otro rollo".

"Bueno lo que están diciendo las autoridades es que ya no nos vamos a ir para atrás, que el semáforo seguirá, pero ya la economía, ya no van a echarla para atrás, aunque sé que no va a ser negocio la temporada, porque estamos en un teatro muy importante, con un elenco muy importante, creo que debemos de acostumbrar a la gente a regresar, creo que si me esperara tres meses más va a ser más tardado aún, creo será volver a empezar desde cero", enfatiza el productor.

Por otro lado, dejan en claro que no les importa mucho las ganancias económicas que puedan percibir ante su apertura, lo que más les interesa es regresar y vivir la adrenalina que sienten al pisar un escenario.

"Yo creo que los actores y todos los que nos dedicamos a esto, recordamos que en algún momento de la vida dijimos, 'pago por hacerlo' realmente todos cuando empezamos, pedíamos que nos contrataran, claro necesitamos el ingreso, el trabajo, porque no sólo son eventos virtuales o lo que sea, es también el teatro y yo no podría decir que no a la obra de teatro que tanto me ha dado, no sólo en el sueldo, sino en carcajadas, y el sólo hecho de escuchar, primera llamada, segunda, tercera y se abre el telón, es una ´pinche´ adrenalina que dices que esto no me lo daría ni la droga más potente", exclama Ramones.e