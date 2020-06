Acusan sindicalizados a dirigente Adolfo Sierra

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores de la Secretaría de Salud se manifestaron este lunes en las 12 jurisdicciones sanitarias del estado en protesta contra el secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Adolfo Sierra Medina, por ´violentar´ los derechos y amedrentar a los agremiados del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud.

"Estamos tomando esta medida porque han existido actos de intimidación en contra de los trabajadores por parte del Adolfo Sierra Medina, que es el actual secretario general de la Sección 51 del SNSA, los amedrenta de que si te cambias de sindicato pierdes todos tus derechos lo cual es totalmente falso", dijo el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SINAITSA en el estado, Víctor Hugo Hernández Hernández.

Dicho sindicato independiente cuenta con una membresía de 500 trabajadores en Tamaulipas y 200 más en proceso de ingreso, los cuales, aseguró han sido amenazados por el dirigente del sindicato ´oficial´ de perder sus derechos laborales al emigrar hacia otra organización gremial.

Hernández Hernández recalcó que todos los derechos laborales son irrenunciables según la Ley Federal del Trabajo.

"Ha violentado el derecho del trabajador tanto eventual como basificado al no tomar en cuenta el movimiento escalafonario, no emite una convocatoria para los movimientos escalafonarios, entonces hay mucho trabajador eventual que tiene 8, 9, 10 años y no se le ha hecho justicia laboral y sigue entrando personal nuevo, a veces con uno o dos años de experiencia, y que no pertenecen a la Secretaría de Salud de contrato y están entrando como basificados".

El representante del CEN independentista pidió la intervención del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con la finalidad de poner un alto a Sierra Medina y su campaña de hostigamiento a otras organizaciones sindicales, "desplegó una manta del tamaño de sus mentiras en el Hospital ´Carlos Canseco´ diciendo que si nos afiliábamos a otro sindicato perdíamos todos nuestros derechos como son becas, estímulo mensual, anteojos, bonos, y esos derechos son irrenunciables".