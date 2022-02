Acusan por 'moches' a edil morenista de Zacatecas

De acuerdo con la denuncia, para garantizar la totalidad del pago de un contrato, los funcionarios exigieron a Fernando Lechuga Moreno y José Jesús Toledo Campoy, apoderados de la empresa, un primer pago de 2.7 millones de pesos y después 30 y hasta 50 por ciento del valor de cada factura.

Miranda supuestamente dijo que destinaría el dinero a su campaña para la presidencia municipal de la capital del estado.

Los representantes de la compañía dieron sólo el primer "moche" de 2.7 millones --correspondiente al valor total de la primera factura--, en dos entregas en efectivo en Zapopan y Aguascalientes.

El primer pago, por 400 mil pesos, fue al hijo de Miranda en el municipio jalisciense y el segundo lo entregaron directamente al hoy alcalde en una gasolinera de una localidad aguascalentense.

Los empresarios creyeron que con eso terminarían los obstáculos para el cobro de los servicios.

Pero cuando llegó la segunda factura, los funcionarios empezaron a exigirles la "tarifa" porcentual por factura, condición que rechazaron y que llevó también a que el pago de las parcialidades del contrato se suspendieran, según la denuncia.

"Jorge Miranda Castro nos exigió otorgarle el recurso de la factura número 13, es decir, nos exigió entregarle los 3 millones 140 mil 197 pesos, sin el IVA, y literalmente nos exigió entregarle la cantidad de 2 millones 700 mil pesos, a cambio de que a finales de enero nos pagaría el importe de la diferencia de nuestros servicios que, según su opinión, sería por 50 o 70 millones de pesos.

"'Vean esto como una inversión política. Yo voy a la alcaldía de Zacatecas y necesito mucha lana para ganar, pero si gano ustedes también ganan, imagínense la lana que podemos hacer si nos apoyamos como amigos y ustedes ya tienen esa lana, inviértanla apoyándome y si gano nos va bien a todos, pero si no me apoyan se quedaran fuera de la jugada. Así de fácil', y con la amenaza de que, si no accedíamos, él se encargaría de que no se nos hiciera pago alguno de los adeudos restantes a nuestra empresa", dice la querella.

El 18 de octubre de 2018, Miranda, como secretario de Finanzas, y la empresa Siser, suscribieron ese contrato para la elaboración de un diagnóstico del consumo eléctrico en el alumbrado público de los municipios de Zacatecas, de 2003 a 2018.

Esa medición detectó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había cobrado más de lo que había consumido el sistema de alumbrado, lo que permitió al Gobierno del estado recuperar los importes.

En las cláusulas del contrato, Miranda pactó una contraprestación de 500 mil pesos y pagarle al proveedor 45 por ciento de las devoluciones de la CFE al Gobierno del estado.

Al llegar la primera factura, Miranda y su Procurador Fiscal buscaron a los apoderados de la empresa para manifestarles que estaban en la mejor disposición para saldar todas las parcialidades, siempre y cuando "todos" resultaran beneficiados.

Los empresarios denunciaron desde hace tiempo estos hechos ante la Fiscalía de Zacatecas, pero ante la lentitud de la investigación, ahora llevaron su querella a nivel federal, por la posible implicación de funcionarios de la CFE.

Negocio para todos

El 23 de diciembre de 2020 el entonces secretario y el Procurador Fiscal le pidieron a Fernando Lechuga Moreno, representante de Siser, entregar una factura de 3 millones 140 mil pesos porque ya no era "viable" pagarle.

"Es necesario platicarlo con el señor Procurador y yo, porque es el inicio de los futuros pagos que la Secretaría les entregará, siempre y cuando sea negocio para todos", le dijeron en una llamada telefónica los dos funcionarios, según la denuncia.

Entregaron el comprobante y siete días después Miranda le llamó por teléfono a José Jesús Toledo Campoy, el otro apoderado de la empresa, para ponerle las cartas sobre la mesa.

"Acabo de enviarles una transferencia a la cuenta de la empresa por la cantidad de la factura, pero no deben de disponer de ese dinero hasta que hablemos, porque pondrían el riesgo los pagos de las siguientes facturas. Esa es mi condición para pagarles lo que viene", les advirtió.

"También nos hizo saber que él se va a ir de candidato a la presidencia municipal de Zacatecas a más tardar en febrero del 2021, por lo que necesitaba recursos y estos los obtendría, a través de condicionar los compromisos que como titular de la Secretaría de Finanzas había adquirido, a lo que nosotros le dijimos que sólo contamos con el ingreso de esa factura", señalan.

Los representantes de la proveedora aceptaron el pago sin el IVA, es decir, 2.7 millones de pesos.

El 8 de enero de 2021 el hoy alcalde envió por WhatsApp a Toledo Campoy la ubicación del lugar de entrega, así como una foto de un vehículo Toyota Prius blanco, con placas ZDR-998-C. El sitio era en el fraccionamiento Valle Real, en Zapopan.

Toledo y Julián Rafael Contreras Sánchez acudieron al lugar, donde en la hora indicada llegó el auto de la foto y de él descendió un joven que se identificó como Jorge Miranda Herrera y dijo ser hijo del secretario de Finanzas de Zacatecas.

En esa ocasión sólo entregaron 400 mil pesos en efectivo, en billetes de 50, 100, 200 y 500 pesos, en una bolsa de plástico negra.

La segunda entrega, también bajo las indicaciones del hoy edil, fue el 28 de enero siguiente en una gasolinera de nombre Gas Fosell, ubicada en el kilómetro 67+500 de la carretera Zacatecas a Aguascalientes, en la localidad hidrocálida de La Gavia.

Esa vez acudieron Lechuga y Contreras con los 2.3 millones de pesos y cuando llegaron ya los estaba esperando el propio secretario de Finanzas en un Volkswagen Passat negro, acompañado de un chofer y una pareja de adultos mayores.

"Antes de recibir el dinero, el cual estaba envuelto en papel amarillo tipo sobre manila, me comentó: 'no tendremos problemas para el pago del 30 por ciento de los 70 millones que reconocerá la CFE como lo acorde con el Director Nacional, además la Secretaría tendrá excelente recaudación y con sólo recibir el informe de CFE les pediré la factura para realizarles el pago de inmediato'", relata el denunciante.

Miranda todavía les solicitó que pusieran el dinero en la cajuela de su vehículo. Así lo hicieron los extorsionados.

Instrucciones superiores

Los de Siser se llevaron una sorpresa cuando el 25 de febrero del año pasado, a la hora de ir a cobrar la siguiente factura de 15 millones de pesos, Miranda les pidió el 30 por ciento "para no entorpecer los pagos".

Esta vez ya no aceptaron y, como consecuencia, desde entonces el proveedor no volvió a recibir un peso.

Campoy y Lechuga se reunieron el 11 de mayo con González Navarro, Procurador Fiscal, para negociar una salida. Esa vez ya no les pidió 30, sino 50 por ciento de esa factura, una suma de 7.5 millones.

Volvieron a reunirse con el funcionario el 3 de agosto, pero entonces ya no era la mitad de la factura lo que exigían, sino las dos terceras partes, 10 millones de pesos.

"'Viene por instrucciones superiores' --les dijo González Navarro--, comentándonos que del pago que nos realizarían en breve requerían ese importe en efectivo (desconocemos si las supuestas instrucciones superiores se referían al Gobernador o al doctor Miranda Castro), no accedimos a esa petición, respondiéndonos 'no pasa nada, de cualquier manera seguiremos adelante'", relata la denuncia.

Para entonces, Miranda ya había sido electo alcalde de la capital zacatecana.