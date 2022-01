Acusan en Zacatecas violencia ´del pasado´

"Aunque sé que a algunos les incomoda, nadie debe de olvidar que el tema de la inseguridad no llegó producto de la casualidad ni de la mala suerte de los mexicanos, de los zacatecanos, llegó producto de los malos Gobiernos, de las malas decisiones", aseveró en rueda de prensa.

"No fue en un año, dos años, tres años, cinco años, no fue en un sexenio, les llevaron sexenios, les llevaron décadas, es un debate público, no sé por qué se asustan".

El morenista presentó estadísticas de la Fiscalía estatal en las que se refleja una disminución de homicidios dolosos durante diciembre pasado.