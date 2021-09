Acusan abandono pese a inundaciones en Oaxaca

Un pescador de este Municipio, el cual prefirió anonimato, explicó que barrios como Santa Cruz, Barrio Nuevo, Barrio Deportivo, Primera Sección, Segunda Sección, Tercera Sección, San Pablo, El Pacífico, Costa Rica, Juárez, Reforma y Cuauhtémoc, todos cerca de la zona lagunar, son los más afectados.

En entrevista, aseguró que varios vecinos se encuentran alarmados al ver que el agua les llega hasta la rodilla en las calles y sus viviendas tras las lluvias que dejaron ondas tropicales, las cuales se prevean continúen.

"La otra parte que nos preocupa es la contaminación de las fosas sépticas, puesto que todo está cubierto de agua y es seguro que se empiece a contaminar la poca agua dulce en los pozos para el consumo, estamos hablando de aproximadamente 18 mil habitantes del Municipio", precisó vía telefónica.

Aseguró que el Gobierno del Estado, el cual lidera Alejandro Murat, sólo ha enviado apoyos a Santa María del Mar, Municipio vecino con el cual estos habitantes han tenido disputas desde 2009 tras un conflicto por la instalación de un parque eólico.

"Se excusan que no hay paso por San Mateo, aquí hay mucha gente con pies infectados, podemos decir que además de la pandemia del Covid, la Unidad Clínica no se da abastecimiento, no hay personal de Salud las 24 horas, los doctores creo que van y vienen, no hay unidades e insumos".

El pescador añadió que los habitantes de San Mateo del Mar, colindante al puerto de Salina Cruz y en medio del Golfo de Tehuantepec y aguas del Océano Pacífico, están en contra del Alcalde Bernardino Ponce, a quien no han visto por las zonas afectadas.

"Estamos exigiendo que el recurso o el beneficio a las familias llegue directamente a las autoridades comunitarias, representantes únicos, representantes de agencias, no a ese pseudo político, entonces pedimos a la Marina, Ejército, Protección Civil auxiliar a las familias", urgió.

"Se necesita arena, tierra para rellenar y urge un estudio sobretodo orientar a las familias para reestructurar la construcción de las viviendas, las cuales pensamos que desde el 2017 se han sumido más, junto con todo el pueblo".