Acusan a Gobierno de usar justicia para perseguir opositores

Anaya, recordó, es uno de los líderes más visibles del PAN, además de que ha expresado abiertamente su deseo de competir por la Presidencia de la República en 2024.

La panista lamentó que en un País enmarcado por la violencia y la delincuencia, cuando se asoma el brazo de la justicia sea para mostrar un brazo político y no para dar respuestas a los ciudadanos.

"Lo que estamos viendo es más bien una justicia selectiva y no queremos ya justicia selectiva, porque este Gobierno es a lo que se ha dedicado, a perseguir a la oposición y sigue sin establecer una estrategia clara en materia de seguridad, no vemos el mismo desempeño de la Fiscalía en temas fundamentales: para resolver la crisis de inseguridad y violencia que vivimos", dijo.

Sobre la afirmación de que la acusación en contra de Anaya tuvo como origen denuncias que panistas hicieron en el pasado, Ortega aseguró que lo que están haciendo es armar un expediente a modo, reciclando elementos del pasado que hoy les son de utilidad.

"Si hay una investigación se tiene que corroborar con elementos sólidos, lo que parece ser es que lo que se tiene es el reciclaje de elementos que se han venido dando a través de estos años y que ahora le pueden servir al Gobierno en turno para perseguir a enemigos y eso es lamentable, que se use la justicia para estos fines", insistió.

El diputado priista Héctor Yunes sostuvo que la denuncia en contra de Anaya es un síntoma de la "pudrición" de la llamada Cuarta Transformación.

"Estás conmigo o estás contra mí, y si no están conmigo, al estar contra mí, entonces procedo en tu contra, tenga o no elementos, si no los tengo los invento, y lo hacen con órdenes de aprehensión como esta de Anaya, que es un liderazgo que hay que reconocer, independientemente que no sea de mi partido", manifestó.

Para Yunes, una muestra de que el Gobierno federal persigue a los opositores es también la detención del perredista Rogelio Franco, quien fue electo diputado federal el 6 de junio pasado y se encuentra en la cárcel por un delito que no le ha sido demostrado.

El priista acusó que la estrategia de persecución se aplica también a empresas, y como ejemplo mencionó el caso de una constructora en el Puerto de Veracruz cuyo nombre prefirió emitir.

En opinión del legislador, ésta fue cerrada porque existen sospechas de que hay inversiones de opositores, con el argumento de que no cuenta con los permisos necesarios, aun cuando éstos fueron otorgados por la actual Administración local.

Los legisladores demandaron al Gobierno federal que cese la persecución contra opositores, deje de usar la justicia de forma selectiva y respete el Estado de Derecho y la legalidad, ya que fue uno de los compromisos de la llamada Cuarta Transformación.

REFORMA publicó este lunes que la Fiscalía General de la República acusó a Anaya de recibir sobornos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética, por lo que fue citado el próximo jueves a una audiencia.