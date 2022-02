Acusan a bancos de molestar con llamadas telefónicas

"No sé si es un fraude o las llamadas son realmente del banco Azteca, pero me llaman varias veces todos los días diciendo que tienen mi número registrado a nombre de una clienta morosa, y que por lo tanto quieren que les pague", afirmó María Gómez.

Sin tener cuenta de banco o deudas de cualquier tipo, ciudadanos son molestados por personal de bancos y tienda departamentales, quienes pretenden el pago de deudas no adquiridas por los titulares de los teléfonos a los que llaman sin cesar.

Destacó que incluso le han enviado mensajes de whatsapp, pero sobre todo las llamadas han sido agresivas y molestas, ya que las realizan desde diversos teléfonos, por lo cual es imposible bloquear este tipo de llamadas.

"A mi me llaman a cada rato, que mi teléfono está registrado a nombre de un deudor de Coppel, ya fui a pedir que quiten mi número de esa cuenta pues no pertenece a la persona que tiene el adeudo, pero me dicen que nada pueden hacer, que voy a seguir recibiendo esas llamadas molestas y mensajes hasta que la persona liquide su deuda", afirmó Blanca Guadalupe Hurtado García.

Sin tener relación alguna son acosados constantemente.