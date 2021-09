Acusado de agresión

Al ser un lugar público y ellos celebridades, Rosendo dice que no violaba la ley, pero el defensa del Barcelona lo encaró junto con ocho personas más que lo rodearon.

"Piqué me increpó, se dio la vuelta y sus acompañantes vinieron a por mí. Me coaccionaron y me quitaron la cámara. Llamé a la Guardia Civil cuando me estaban borrando las imágenes", explicó Rosendo al programa Viva la Vida.