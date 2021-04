Acusa Salgado a Morena de no entregar el informe

En un cambio de estrategia, el aspirante a la Gubernatura de Guerrero , Félix Salgado, ahora acusa a Morena de no entregar su informe de precampaña y actuar de manera unilateral.

En la impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoce que la sanción por no hacerlo es la pérdida del registro como candidato, pero pide a los magistrados hacer una interpretación de la ley, no aplicarla literal.

"En muchos casos son los partidos políticos los responsables y los culpables de que los ciudadanos no presente sus informes de ingresos y gastos al no generarle las condiciones necesarias e indispensables para desahogar la obligación lo que en muchos casos puede llegar a actualizar una real obstaculización jurídica y material", expone en su recurso.

"Queda evidenciado que Morena no dio la oportunidad de qué el suscrito pudiera presentar informe, además de que reconoce que no propició las condiciones al suscrito para poder rendirlo, lo que deja patente que la responsabilidad es única y exclusivamente de dicho instituto político".

En el documento, que analiza el magistrado Indalfer Infante, Salgado insiste en que entregó su informe de gastos de precampaña el 9 de enero, en ceros, pero desconoce por qué su partido no lo dio al INE.

La precampaña en Guerrero finalizó el 8 de enero, por lo que Salgado presume que fue cumplido el requisito.

Sin embargo, en su último análisis, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE aseguró que no podía acreditar la veracidad de documento, pues en la notificación inicial que hizo al precandidato -el 24 de febrero-, éste jamás le refirió un informe.

Al contrario, insistió en que no había tal reporte porque él no fue precandidato y no hizo precampaña, e incluso, negó que fuera él quien aparecía en unos videos.

Por ello, la autoridad electoral acusó al senador con licencia de buscar engañar al organismo para que le fuera regresado el registro.

Salgado asegura que de manera unilateral, su partido quiso entregar hasta el 22 de marzo su informe, y el INE no lo aceptó, aunque debió hacerlo y reclasificarlo como "extemporáneo".

"Me causa agravios las violaciones cometidas dentro del procedimiento que por esta vía se impugna al partido Morena mismas que tuvieron repercusiones al suscrito, en razón de que dicho instituto político presentó de manera unilateral ante esa autoridad, la Unidad Técnica de Fiscalización, un escrito con fecha del 22 de marzo", afirma.

El INE, añade Salgado, jamás le notificó, pues debió avisarle que tenía que entregar un informe de precampaña, y cuando lo hizo fue hasta que le notificó que había detectado promoción de precampaña.

También recrimina al Instituto que en ese momento no le dijo de las consecuencias de no presentar el informe, como era la pérdida del registro, además de que no lo registró en el sistema correspondiente, cuando es una obligación de Morena.

"En efecto, siempre que un candidato no entrega informe de gastos puede deberse a distintos factores que impiden realizarlo, unos pueden deberse exclusivamente a la voluntad del precandidato, pero otros válidamente pueden deberse a causas ajenas a éste, imputables al partido político, como acontece en este caso", insiste.

TRES CAUSALES

Félix Salgado asegura que existen al menos en tres causales para no aplicarle la cancelación del registro: cuando las causas son atribuidas al partido político; cuando no se le requiere directamente al aspirante el reporte por el partido o autoridad electoral y cuando el partido es el que no entrega el informe.

"Solicito que de mi expresión de agravios no se limita el alcance literal y gramatical sino que mi demanda sea interpretada para que esa autoridad jurisdiccional interprete mi verdadera causa de pedir y las lesiones que la resolución que impugna provoca en mis derechos político electorales", añade.