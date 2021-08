Acusa el ´escamoteo´ de su fondo de ahorro

Sobre el particular precisó que en dos ocasiones se ha presentado ante la empresa Afore "Independencia" para solicitar la entrega de su fondo de ahorro que semanalmente se le descuentan 200 pesos de sus ingresos salariales.

Como respuesta se le informa que su formato de petición ha sido "erróneamente" llenado y debe volver a realizar la solicitud por escrito.

-En dos ocasiones con diferentes formatos y peticiones, he solicitado la entrega de mi dinero y me lo han negado, por lo que temo que haya un trasfondo detrás de la reiterada negativa para darme lo que me pertenece-, expuso.

Por lo que planteó la posibilidad de emprender acciones legales en contra de la empresa "Independencia", pues se ha enterado de otras malas referencias con problemas similares con otros usuarios.

Indicó que desde hace varios meses se han efectuado abonos semanales de esos 200 pesos de sus ingresos salariales para el fondo de ahorro que administra la empresa que ahora rechaza entregárselo.