Acusa desabasto de vacuna para sarampión

Cd. de México.

En 2018 no hubo vacunas contra sarampión, por lo que 776 mil niños se quedaron sin protección, denunció Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"No se lograron tener durante todo el año 2018", enfatizó, al explicar que el año pasado el proveedor contratado para entregar las vacunas no las suministró.



"Cuando nosotros entramos, el 1 de diciembre, nos enteramos que 24 horas antes se había empezado un proceso para rescindir contrato".



De acuerdo con López-Gatell, esto deriva en una doble problemática.



"Un problema administrativo que llevara su curso y que, a denuncia mía, ya está en un proceso de investigación por el Órgano Interno de Control.



"Lo segundo es un problema de salud pública sobre el riesgo que existe (de un brote)", añadió.



Precisó que la investigación solicitada al Órgano Interno de Control, en el marco de sus atribuciones, abordaría la razón del desabasto pese a un contrato de por medio, las circunstancias de ello y quiénes son los responsables.



Asimismo, continuó, se está realizando una evaluación de riesgo para que durante la Primera Semana Nacional de Salud 2019 no sólo se lleven a cabo las acciones ordinarias, sino que también se logren posicionar las vacunas contra sarampión en los sitios de mayor vulnerabilidad de manera prioritaria.



López-Gatell indicó que Birmex tenía una reserva de 554 mil dosis de vacunas y éstas las aplicará la Secretaría de Salud.



"Pemex nos ofreció un préstamo del complemento de vacunas (que hicieron falta aplicar en 2018).



"Entonces vamos a tener la capacidad de vacunar y estamos en el proceso de adquisición de las vacunas 2019, donde estamos considerando los excedentes necesarios para subsanar las insuficiencias de cobertura que se han ido acumulando", concluyó.