Acusa Anaya que AMLO dejó a Lozoya quedarse 6 mdd

"Lozoya tiene esos 6 millones de dólares y López Obrador ya lo dejó quedárselos. Sólo López Obrador cree ese cuento y no sólo por ingenuo, sino por por perverso y por corrupto. Mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, López Obrador está feliz.

"No sólo me están echando la culpa de algo que es falso, lo peor es que estas ratas todavía tienen el dinero", acusó Anaya.

En un tercer video publicado en su cuenta de Twitter, el ex candidato presidencial expuso inconsistencias en la versión de Lozoya sobre el destino de los 6 millones de dólares que le otorgó en sobornos Odebrecht.

De acuerdo con Anaya, las fechas referidas por Lozoya no concuerdan, ya que dijo a la FGR haber repartido a legisladores sobornos para votar a favor de la reforma energética entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014.

Sin embargo, esto no podía haber sido puesto que Anaya presentó un fragmento de la declaración del ex director de Odebrecht en la que afirmó que Lozoya le dijo que depositara esos 6 millones en una cuenta de una empresa llamada Zecapan. Y, para noviembre de 2014, los 6 millones que supuestamente Lozoya repartió aún seguían en las cuentas de Zecapan.

"Lozoya acepta que recibió los 6 millones de dólares, pero dice que ya no los tiene. Las fechas en las que dice que repartió el dinero son muy importantes. Dice que los repartió entre diciembre de 2013 y, acuérdate de esto, septiembre de 2014, o sea en el mes patrio terminó de entregar (el dinero a legisladores), según la carpeta que no me querían dar.

"Esto es muy importante: dice que para septiembre de 2014 ya se le había acabado el dinero, pero qué crees, que en los mismos documentos que ellos me entregaron está la prueba de que esto es falso. Ahí está la prueba de que Lozoya se quedó con la lana y que López Obrador lo está dejando quedarse con todo ese dinero.

"En la página 562 del anexo 4 está el estado de cuenta de la empresa Zecapan. El ex director de la empresa Odebrecht ya confesó que ahí en la cuenta de la empresa Zecapan fue donde se depositó el dinero del soborno para Lozoya. Es mentira que para septiembre Lozoya ya hubiera repartido los 6 millones de dólares del soborno. Miren: dos meses después, en noviembre (de 2014), el dinero seguía ahí, este es el estado de cuenta de la empresa en la que Lozoya pidió que se lo depositaran, es muchísimo dinero. Lozoya no lo repartió, se lo quedó", explicó.

En segunda instancia, el panista destacó que en 2018 "casualmente" apareció el supuesto dueño de la empresa Zecapan, el cual era socio del ex director de Pemex desde mayo de 2012.

Anaya mencionó que el dueño de Zecapan le dijo a la FGR que no devolverían los 6 millones de dólares porque no tenían nada que ver con Lozoya ni con Odebrecht y calificó a esto como una "mentira monumental".

"Ese antiguo socio de Lozoya le dijo a la FGR que no van a devolver los 6 millones de dólares, porque dicen que ese dinero es suyo. Dice el socio de Lozoya, ¡increíble!, que esos millones de dólares que están en su cuenta no tienen nada que ver con Lozoya ni con Odebrecht. ¡Pero cómo! ¿O sea el socio de Lozoya cree que somos tontos? Si los brasileños ya confesaron que Lozoya les pidió que depositaran el soborno en Zecapan y de la nada sale un dueño que dice que el dinero es suyo, es una mentira monumental.

"Pero eso a la Fiscalía no le importa, a la Fiscalía de López Obrador le conviene creerle a Lozoya y a su antiguo socio y los está dejando quedarse con los 6 millones de dólares. La FGR dio por buena su versión y lo dejaron ir con sus millones al socio de Lozoya, supuesto dueño de la empresa donde Odebrecht confesó que había depositado el soborno", lamentó.

El ex candidato cuestionó que si Odebrecht no había entregado el dinero, ¿quién pudo haberlo hecho? Para esto, citó las declaraciones del socio de Lozoya, el cual afirmó que los 6 millones de dólares fueron entregados por una mujer del Estado de Hidalgo llamada Fabiola Tapia Vargas para destinarlos a una tecnología para hacer asfalto.

Esta señora, comentó Anaya, no pudo haber entregado tanto dinero al socio de Lozoya, ya que vivía en una casa humilde y tampoco puede ser citada a comparecer porque "convenientemente" ya falleció.

"Ya no es posible citar a la señora de Hidalgo, ¿saben por qué?, porque esa señora de Hidalgo se murió el 4 de octubre de 2014, aquí está su acta de defunción. O sea qué conveniente, toda la historia de Lozoya y de López Obrador se basa en una persona que está muerta desde hace 7 años y el acta de defunción está en las cajas que me dieron.

"Esa es la versión que a ellos les conviene: ¿una señora le dio 6 millones de dólares por medio de cuentas de Odebrecht al socio de Lozoya por una tecnología para asfaltado que por cierto, según su propio dicho, apenas estaba en desarrollo?

"¿Quién puede creer en su sano juicio que esta señora le dio los 6 millones de dólares al socio de Lozoya por una tecnología para hacer asfalto y que apenas estaba en desarrollo?", señaló.

Al final, Anaya arremetió contra el Presidente López Obrador, le dijo que no se saldrá con la suya y que terminó por convertirse en lo que toda su vida política criticó.

"¿Creíste que te ibas a salir con la tuya, Andrés Manuel? Yo me voy a encargar de que la gente se dé cuenta del tamaño de tus mentiras, de tu corrupción y de tu sed de venganza.

"Andrés Manuel: me quieres fregar a la mala, me quieres meter 30 años a la cárcel y a los verdaderos culpables los estás dejando libres y además los estás dejando quedarse con los 6 millones de dólares que se robaron a cambio de que digan lo que a ti te conviene. No tienes vergüenza. Te convertiste en lo que tanto criticabas: en un mentiroso y corrupto vulgar", finalizó.