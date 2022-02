Acusa a EU de financiar campaña en contra de su gobierno

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la Zona Militar número 2, el Mandatario federal señaló que México es un país libre, independientes y soberano y no una colonia o un protectorado.

"Hay otro asunto que debemos plantear, y se lo vamos a presentar al presidente Biden, toda la campaña en contra de nuestro gobierno está siendo financiada también por el gobierno de Estados Unidos. Esa es una actitud injerencista, ninguna gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país, se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorados, somos un país libres, independiente y soberano, además yo presento una autoridad legalmente constituida, me eligió el pueblo.