Acumula México 223,507 muertes

Con estas cifras, México ocupa el decimoquinto lugar mundial en número de contagios y el cuarto puesto como el país con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

Respecto a los detalles del plan de vacunación explicó que al corte de las 21:00 horas del sábado, a nivel nacional fueron aplicadas 432 mil 351 dosis de la vacuna contra Covid-19.

Informó además, que desde el inicio de la estrategia nacional de vacunación se han aplicado en total 30 millones 293 mil 682 dosis. Asimismo, se detalló que 12 millones 390 mil 240 personas ya cuentan con su esquema completo contra el virus.

Vacunarán a adultos de 40 a 49 años en 4 alcaldías. El 1 de junio comenzará la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 a personas de 40 a 49 años en la Ciudad de México, y los primeros en ser inoculados serán los habitantes de las alcaldías Cuajimalpa, Coyoacán, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

La delegada estatal de los programas de Desarrollo para el Bienestar en la Ciudad de México, Cristina Cruz Cruz, informó que se aplicará la vacuna AstraZeneca a alrededor de 202 mil 44 personas de este rango de edad: 106 mil 227 de Coyoacán; 39 mil 640 Magdalena Contreras; 34 mil 633 de Cuajimalpa y 21 mil 544 de Milpa Alta.

REGRESO A CLASES

A un año de padecer los efectos de la primera ola de contagios de Covid en la Ciudad de México, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, hace un análisis del "terror" que pasaron con el crecimiento exponencial de casos que hubo en enero, así como lo que viene para los próximos meses, pues esperan un ligero repunte con el regreso a clases y el paulatino retorno a la normalidad.

"Va a ser una olita, eso es lo que estamos previendo. Conforme se abran las actividades, va a ser una onda", explica la encargada de la política sanitaria de la capital.

Desde su oficina en el piso 13 de la Torre de Banobras, comenta a EL UNIVERSAL que desde el periodo de vacaciones de Semana Santa esperan el repunte de contagios y decesos, pero afortunadamente, dice, no se presentó por varios factores.

Detalló que las personas generaron una inmunidad natural, abonó el clima y que hubo cierta contención de la gente; el uso del cubrebocas, "aunque mal, la gente lo está usando" y, además, la aplicación de gel y el programa de vacunación influyeron.

"Estábamos aterrorizados por la movilidad de Semana Santa, no fue como los otros periodos, afortunadamente", explica.

Con un tono suave, de académica, explica cada uno de los momentos que vivieron; no obstante, su voz cambia cuando relata el inexplicable curso que tomó la enfermedad de marzo a la fecha.

¿Qué decían y pensaban en esos momentos?

-"Pues ahí viene la ola otra vez", pero cada día que pasaba y que no teníamos un repunte nos preguntábamos: "¿Será?", y al otro día, "¿será cierto?".

De todos los momentos de la pandemia, el mes de enero, recuerda, ha sido el más crítico, pues de acuerdo con sus datos, 60% de las personas que ingresaron a un hospital del sistema perdió la vida por el Covid.

Explica que mucho se debió a que la gente dejó atrás el miedo de la primera ola en mayo de 2020 y para las fiestas del 24 y 31 de diciembre, así como del 6 de enero, decidió salir a convivir con sus familiares y fue ahí cuando se dispararon los casos, según el análisis que realizó la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

¿Ese es el momento más preocupante que vivió?

-Es el momento más preocupante hasta ahora. Cuando pasamos la primera ola teníamos como un poco de tranquilidad, estábamos equipados, funcionábamos como relojito con este sistema unificado de salud. El comando se reunía diario y monitoreaba los indicadores, se había reforzado el área de atención prehospitalaria, funcionábamos muy bien. De alguna forma, pensamos que ya habíamos sorteado el momento más álgido, pero enero fue realmente de terror.

¿Llegó a colapsar el sistema?

-No colapsó, pero teníamos fila para el ingreso, tuvimos que abrir la preurgencia, camas, urgencia y ambulancias formadas; sí se recibía a los pacientes, pero era una situación difícil.

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por las autoridades, en la capital se han contabilizado poco más de 657 mil contagios y un acumulado de 42 mil 833 decesos. Pese a ello, la doctora Oliva López asegura que el virus del SARS-CoV-2 no es tan letal como el del sarampión.

El del Covid, explica, puede llegar a contagiar hasta a tres o cuatro personas, pero el del sarampión tiene una tasa de reproducción uno por 12; incluso, recuerda que cuando se registró el primer caso de Covid, el 28 de febrero de 2020, también se dio el primer contagio de sarampión en el Reclusorio Norte.

"No es tan agresiva. Es que se enfermaron millones de personas. De los 100 que se enferman, 20 van a tener un cuadro severo y, de esos, sólo 10% va a requerir atención hospitalaria, aproximadamente esas son las proporciones".

Hoy, con las medidas que se han aplicado y las acciones para controlar la pandemia, refiere que por cada caso confirmado existe la probabilidad de contagio de 0.85, una cifra muy menor.

La pandemia también representó un gran reto en materia administrativa, pues en un año tuvieron que invertir alrededor de 6 mil millones de pesos para fortalecer el sistema hospitalario de la capital del país, ante el incremento en la demanda de servicios.

La mayor parte fue destinada para la contratación de 4 mil personas, entre doctores, enfermeras, camilleros, químicos y personal administrativo, así como la compra de ventiladores y demás equipamiento de los 11 hospitales de la Secretaría de Salud que se convirtieron en centros Covid.

--El regreso a clases

La doctora Oliva López Arellano considera acertada la decisión de regresar a clases presenciales, porque, de acuerdo con un estudio de la Comisión de los Derechos Humanos de la CDMX, el encierro ha dejado grandes estragos en los menores de edad.

¿Cuáles son los efectos del encierro por la pandemia?

-La salud mental. El reporte de derechos humanos es impresionante en cuanto a cómo los niños han padecido este aislamiento, el encierro. Es muy importante volver a socializar con precaución, de manera voluntaria y también cuidando las condiciones de la escuela, que esté preparada, por eso va a ser gradual el regreso.

Nosotros lo vemos bien porque, casi este mes, lo que queda del periodo, es como una prueba piloto, ahí podemos ajustar muchas cosas; vamos a ver cómo reaccionan padres de familia, cómo se comportan los niños; vamos a monitorear con mucho detalle indicadores, si empieza a subir, vamos a tener esa condición mucho más contenida, porque no es el regreso masivo que era antes.

¿Tenemos inmunidad de rebaño en la capital?

-Todavía creo que no, porque para este virus están estimando que para la inmunidad de rebaño debe estar sobre 75% de contagios y las encuestas ceroepidemiológicas del IMSS refieren que están sobre 47%, que es alto, pero luego otros están vacunados y ahí se van contagiando.

¿Hubo contagio de rebaño?

-No. La inmunidad de grupo es cuando toda la gente ya tiene cierta protección natural porque tuvo la enfermedad o de manera artificial, a través de la vacuna, y hace que los contagios ya no sean tan intensos y protege al que no está vacunado ni tuvo la enfermedad; queda protegido por el conjunto, porque ya no se transmite tanto.

¿Qué tanto impactan las nuevas cepas del virus?

-Hasta ahora, los productores de los biológicos han señalado que sí hay condiciones para que la vacuna proteja de las variantes. Tenemos la variante inglesa, brasileña y unos pocos casos se han documentado de la sudafricana en el país.

La meta de vacunación de las autoridades es inmunizar a 6.5 millones de capitalinos en agosto próximo; actualmente, se lleva un promedio de 2.5 millones de personas con primera dosis y otro millón con el esquema completo.