Aclara polémica por vacuna

"Cuando una persona se esconde detrás de un nombre y te está tirando y te está preguntando de una manera también, perdón la palabra, castrante, yo respondí de una manera también medio sarcástica y se hizo noticia...

"Pero en ningún momento fue mi intención, yo puedo platicar con ustedes y decirles cómo le hice para vacunarme. No, no fueron palancas fue simplemente como ahorita todos se pueden vacunar, yo me vacuné, punto", dijo.

NO A LOS DUETOS

La agrupación texana presenta su nuevo sencillo "Jamás Te Soltaré" y dejaron en claro que no se subieran a las modas de hacer duetos con cualquier artista.

"Hacer un dueto, no tengo nada en contra, a todos nos gusta el 2x1, cuando es de verdad, cuando las cosas se dan porque se dieron orgánicamente porque conoces al artista, tienes la misma meta, compartes la misma ideología y quieres igual la música, entonces se podría hacer algo...

"Pero hacerlo porque le quiero dar a la la gente un 2x1, acuérdate que no nada más es hacer el dueto, tienes que convivir con ese grupo, con esa persona y a veces no somos ni compatibles... Nosotros preferimos hacer lo que sabemos hacer, lo hemos hecho por casi 27 años", agregó Ricky.

Intocable se presenta este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la modalidad de palcos en la CDMX.