Aclara Ietam dudas

Río Bravo, Tam.- El Consejo Municipal del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) desmintió ayer versiones que sólo buscan confundir a los ciudadanos en cuanto a los resultados electorales y la única impugnación que se presentó, en la que para empezar aseguró que el INE nada tiene que ver con el IETAM por lo que sólo se trató de versiones totalmente fuera de la realidad que se vertieron a través de las redes sociales.

Abordado por este reportero en las oficinas del Consejo Municipal Electoral el ingeniero Gilberto Uribe , consejero presidente, dejó en claro que no se ha dictaminado una respuesta del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (IEETAM), con relación al solitario recurso de impugnación que presentó el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Nos encontramos en espera de la respuesta del Tribunal Electoral del Tamaulipas, que consideramos se estará dando a conocer entre el día 15 al 20 de agosto que es la fecha limite, lo demás son meras especulaciones que circularon en redes sociales que hasta a un servidor le causó sorpresa cuando me empezaron a llamar y preguntar, pues para empezar el INE nada tiene que ver con el IETAM en el plano local sobre la veredicto que se vaya a emitir, más bien como que se trató de confundir".

Agregó que dentro de las impugnaciones que presento el PRI fue el recuento de votos, pero no es posible, por que para ello la cifra de votados anulados que fueron mil 585 no es mayor en diferencia entre el primer y segundo lugar que fue superior a los 3 mil 200, por lo tanto no procede, y eso debe quedar bien claro.