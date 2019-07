Aclara directora la muerte de paciente

No se vale que pretendan empañar la imagen del hospital y los servicios que se brindan a la población con comentarios cobardes que por lo general se divulgan como agregado a las notas en el Facebock . Mayra Yuridia Mune Maldonado, directora del Hospital General

Río Bravo, Tam.- Tras exhaustivas investigaciones en la que se incluye un estudio patológico del paciente, la directora del Hospital General de esta localidad, aclaró nota de persona de la tercera edad que falleció la semana pasada.

Desmintió para empezar que a los familiares les hayan mentido, que la persona fue internada moribunda debido a una falla renal tras más de 2 semanas de enferma, y que ello obra en el expediente médico que obra en poder de la institución de salud.

Explicó la doctora Mayra Yuridia Mune Maldonado, que abordó e interrogó al personal que brindó la atención en el caso de la persona fallecida, y que está escrito como llegó en muy mal estado por que después de 15 días la llevaron al hospital, y que efectivamente poco pudieron hacer ya que su estado era de suma gravedad, y eso se los dijeron a los familiares.

Dijo que ignora el por que hicieron esas declaraciones ya que nunca se les mintió, y que el servicio nunca le fue negado por falta de medicamento, y que de ello tiene pruebas sobre la atención que se le brindó.

Aprovechó para aclarar que el medicamento solicitado que estaba haciendo falta en 2 ó 3 días llega, pero que no es factor para que no se brinde una atención de calidad, añadiendo que no se vale que pretendan empañar la imagen del hospital y los servicios que se brindan a la población con comentarios cobardes que por lo general se divulgan como agregado a las notas en el Facebock.