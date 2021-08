Aclamando por atípico

Desde su estreno a inicios de julio, la cinta Annette de Leos Carax se convirtió en una de las más comentadas del Festival de Cannes. En particular, llamó la atención de los espectadores y críticos la escena en la que uno de los protagonistas, Adam Driver, le practica sexo oral al personaje de Marion Cotillard y luego interrumpe el momento para cantar el tema "We Love Each Other So Much", antes de regresar al acto.

De acuerdo con el diario El País, éste es sólo uno de los papeles con los que el actor ha adquirido una reputación por participar en proyectos poco convencionales y que pocos otros aceptarían.