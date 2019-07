Achacan a jueces freno a captura de Deschamps

Cd. de México .-

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la suspensión definitiva concedida a Carlos Romero Deschamps fue otorgada porque algunos jueces federales fueron omisos en reportar si existía o no el mandato judicial en su contra.



"Dicha medida se concedió porque varios de los jueces que el quejoso señaló como responsables no rindieron el informe previo que el Juez de Distrito solicitó, dentro del plazo perentorio que la Ley de Amparo establece", indicó.



"De modo que, ante la ausencia de esos informes, de acuerdo a la propia legislación, el juzgador debe presumir ciertos los actos reclamados a las autoridades omisas y pronunciarse respecto de la suspensión solicitada; que es lo que hizo el juez de amparo".



Aclaró que la resolución incidental es clara en señalar que la suspensión concedida no surtirá efectos si los delitos imputados al quejoso merecen prisión preventiva oficiosa.

"La misma resolución precisa que si el quejoso no comparece ante el juez que hubiese librado la orden de aprehensión dentro del plazo de tres días, la suspensión concedida dejará de tener efectos", añadió.



Un juez federal del Estado de México suspendió en forma indefinida cualquier orden de aprehensión o presentación que las autoridades judiciales o ministeriales hayan librado en contra del líder petrolero.



El Juez Décimo Cuarto de Distrito, con sede en Naucalpan, Raúl García Camacho, concedió la suspensión definitiva al ex senador del Partido Revolucionario Institucional, en una demanda de amparo que promovió desde el pasado 11 de julio, según los listados judiciales.