Aceptan restaurantes retiro de popotes

Cd. de México.

Así lo informó Francisco Fernández Alonso, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).



"Lo que estamos pidiendo es que quien no lo necesite, no lo solicite, y si los restaurantes vamos a usar popotes, necesitamos buscar opciones biodegradables", detalló.



En México, cada año se desechan 24 mil toneladas de este instrumento que tarda hasta 100 años en degradarse, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), por lo que los restauranteros se limitarán a brindarlos sólo a los clientes que los soliciten.



"Lo que ha hecho el Gobierno y la iniciativa privada es, más que prohibir, decir que si no lo necesitas, no lo pidas. En el caso de la sal (...) no se tiene a la mano de los comensales. En realidad ha funcionado muy bien, pues la mayoría no la solicitan", comentó el directivo.



A nivel nacional, Fernández indicó que cerca de cinco mil establecimientos ya se sumaron al movimiento anti popotes, mientras que en Baja California Sur, Querétaro y Veracruz se ha legislado en su contra.



"Los popotes son un inicio, de ahí podemos irnos más allá, como a los (empaques) de la comida para llevar, que sean productos amables con la naturaleza", adelantó.



Si bien el convenio que se firmó en la Capital no contempla sanciones para los locales que no se adhieran a la medida, Fernández estimó que para finales de año, la mitad de los restaurantes de la Metrópoli ya no ofrecerán este producto de plástico.



"Para finales de año, por lo menos la mitad de restaurantes formales ya están aplicando esta medida de no entregar el popote a menos que el cliente lo pida", estimó.