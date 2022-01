Acecha sujeto a mujeres

Mujeres vuelven a vivir con temor, luego de que se hiciera viral publicación, en donde se advierte que acechador merodea en las cercanías de colonia Ferrocarri II.



"Mujeres,muchachitas ahí atrás de Soriana, en el parqueadero anda un werco (sic.) llenito, alto, pelo medio chino, de negro con una mochililla tratando de manosiar(sic.) y asaltar a las Mujeres para que tengan cuidado, me cerró el paso, no me dejaba pasar diciendo pendejadas se esconde en la oscuridad tengan cuidado me acaba de pasar ahorita", refirió en mensaje de redes sociales la joven Nicole "N".