Acaba Jackie con la espera para pelear contra la ´Barby´

Rumbo a la contienda, en una ceremonia simbólica, Nava simuló hacer un pre pesaje rumbo a la batalla, tras la que advirtió. "No es realmente el peso en la báscula (lo que importa ahora), sino el emocional que cargamos todas mujeres. Así que pasamos el guante para que todas las mujeres se sumen a la autoexploración", esto, en relación al ´Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama´, que se conmemora este martes.

De vuelta al tema del combate, reconoció que es una pelea que se ha esperado mucho. "Pero estamos a tiempo y se va a dar una gran pelea, sabemos del compromiso que tenemos en frente, sé que Mariana es una gran peleadora, los estilos se van a acomodar para darle a México uno de los mejores combates", compartió en conferencia de prensa.

A su rival, la llamada "Barby" Juárez, quien no llegó al evento organizado por el Consejo Mundial de Boxeo, debido a un percance automovilístico, se la ha encontrado mucho en las semanas recientes, "por ejemplo, en el Otomí corriendo de frente, de repente nos queremos ´agarrar a trancazos´ pero no ha sido el momento", bromeó. "Pero eso me habla de que se está preparando muy bien, vamos a dar una gran pelea y se va a disfrutar mucho".

En especial, le atrae conquistar el fajín en juego, pues espera el combate con la calidad de un duelo de primera categoría. "Voy con ganas de tener ese cinturón tan bonito, queremos ir cerrando nuestra carrera con grandes peleas. El retiro depende mucho de cómo se vayan dando los resultados, lo más importante para mi es lo que viene".

Acerca de que la riña sea en su ciudad natal, comentó. "Hasta hace unos días supe que iba a ser en Tijuana, de alguna forma es más presión para mí porque estaré en mi ciudad, pero arriba del ring vamos a estar ella y yo, la clave será lo que se haga en la pelea".

Y en cuanto a si la bolsa que recibirán Juárez y ella la dejó satisfecha, apuntó. "Todavía no satisfacen por completo, pero se llegó a un acuerdo, no como quisiéramos, pero sí es importante".