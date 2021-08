Abstención y fallas

La presunta ausencia de difusión en las semanas o días previos al evento, el desconocimiento de la ubicación geográfica de las casillas, así como la ausencia o renuncia de última hora de los funcionarios, fueron factores determinantes en que durante las horas de la consulta hubiese escasa afluencia de votantes.

Igual, se repitió el escenario en que ciudadanos que acudieron a emitir su opinión, asumieron el cargo de funcionario de mesa receptora ante la ausencia y la dilación en ponerse en marcha la atención.

Edgar Jaime, expuso sobre el particular que llegó a la Sección 1789 en la colonia Lomas de Jarachina Norte para emitir su voto, antes de las 9 de mañana, aun no era integrada debidamente la mesa receptora con los 5 funcionarios y fue invitado a participar y se quedó.

"No hubo difusión, no informaron adecuadamente, no sé en donde me toca votar", fueron expresio

LA JORNADA

La consulta popular que se realizó este domingo, se llevó entre una escasa participación ciudadana y la tardanza en la apertura de las mesas receptoras, pero sin incidencias.

La jornada inició con la demora, ya que pasadas las 8:00 de la mañana apenas iba un 5 por ciento de mesas receptoras abiertas, para casi las 9:00 iban 29.52 por ciento y media hora después el 70.48 por ciento.

Para las 10:57 de la mañana, casi a las 11:00 autoridades del Instituto Nacional Electoral en Reynosa, reportaban el 100 por ciento de las mesas receptoras abiertas.

En horas de la mañana la participación fue desangelada, pocos acudieron, los abuelitos principalmente fueron los que asistieron.

Por la tarde se dio un poco más de participación, pero de igual forma escasa, a comparación de un proceso electoral, donde se generan filas desde temprano para poder votar.

Cesar Alcantara, presidente consejero del distrito 02 del INE en Reynosa, señaló que no se presentaron incidencias durante la jornada del domingo.

Algunos sectores de la población, señalaron que le falto a las autoridades del INE, dar mayor promoción a la consulta popular, mientras que otros lo calificaron como un gasto inútil.

Algunos ciudadanos se confundieron al buscar la casilla en la que votaron anteriormente, pero que no encontraron, lo que demoró aun más la asistencia de los ciudadanos.

Humberto Prieto Herrera, diputado local electo por Morena, señaló que para marzo habrá la revocación de mandato y el próximo año la gubernatura, por lo que es importante la participación ciudadana.

Omisiones atribuidas a la organización de la consulta popular, demeritaron la participación ciudadana.