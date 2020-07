Abrirán comercios de 10 a 16 horas

Cd. Victoria, Tam.- La Cámara Nacional de Comercio en esta capital dio a conocer que a partir de este sábado, el comercio establecido podrá abrir nuevamente en un horario de 10 a 16 horas luego de que la semana pasada se vio obligado a cerrar en obediencia a la estrategia de parte del Gobierno del Estado para tratar de reducir la propagación del Covid-19. "El argumento es que en Victoria no tenemos la misma situación que se está padeciendo desafortunadamente en la frontera y la zona conurbada", señaló el presidente de Canaco Victoria, José Luis Loperena González.

"Tenemos que aprender que todos somos responsables, que la sociedad colabore y participe con el comercio porque en la medida en que nos comportemos el comercio va a poder abrir", señaló.

El representante del sector comercial indicó que en caso que los contagios vayan en aumento en esta localidad se corre el riesgo de que las autoridades decidan regresar a la etapa previa de cuarentena en la que solamente los comercios esenciales podían permanecer en funcionamiento, por lo que dijo que "no es un tema solo de que el Gobierno decida de buenas a primeras cerrar... también es un tema de que la sociedad no estamos aprendiendo a vivir con el virus, no estamos aprendiendo a participar en una nueva normalidad".

Recordó que por lo menos 210 comercios afiliados a Canaco Victoria cerraron en los últimos meses debido a la difícil situación económica, por lo que advirtió que en caso de prolongarse el cierre de negocios, y el quiebre de empresas, se podría observar un aumento en delitos del fuero común.

"Estaremos viendo un alza en inseguridad y en el robo casa-habitación, y en el robo a negocios, que ya lo empezamos a vivir que es producto del desempleo y del cierre de negocios", advirtió.