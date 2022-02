Abren refugio contra cáncer

La fundación pretende atender entre 100 y 120 familias a la semana, aseguró Mónica Moreno, directora nacional del Hogar de los Niños Manos que Sanan.

Moreno detalló que en Monterrey, donde tienen un albergue desde hace un año, asisten alrededor de 70 familias por semana, aunque precisó que la fundación fue creada hace 14 años y trabaja con múltiples proyectos para niños con cáncer y otros padecimientos.

Contó que la decisión de crear el albergue en la Ciudad de México se debe a la necesidad que existe alrededor de los hospitales.

"Es importante que existan este tipo de albergues por la necesidad que existe afuera de los hospitales; detrás de un niño en tratamiento vienen muchas calamidades espantosas, porque en el hospital no hay medicamento o les cambian la cita y les dicen váyanse a su casa, pero las personas no traen para el autobús, para regresarse y deben regresar el siguiente día, muchos no son de aquí, son personas foráneas y se quedan fuera del hospital", detalló.

Verónica Rubí contó que tras peregrinar por diversos hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Orlando fue diagnosticado con cáncer en la columna en el Hospital Pediátrico Legaria.

"No encontraban lo que tenían, decía que el dolor de piernas era por su crecimiento y lo único que le mandaron fue paracetamol", aseguró.

El adolescente de 13 años fue canalizado al Hospital Infantil de México donde además le detectaron un tumor en la cabeza.

La familia de Orlando vive en la Alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que contar con este albergue de Manos que Sanan muy cerca del Hospital Infantil de México les da la posibilidad de tener una opción de alimentarse cada vez que acuden a este hospital, pues entre los costos de los medicamentos y los pasajes, el presupuesto familiar es muy limitado.

Según el Inegi, los principales tipos de cáncer que afectaron a la población de cero a 14 años fueron leucemia; tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central; tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas, así como de Linfoma no Hodgkin.