Abre los brazos a todos

TODOS UNO MISMO

"Todos somos uno mismo, estamos conectados. La finalidad de este concepto es recibir a todos y reconectar por medio de la música que, al final, sigue siendo el lenguaje universal", afirmó Lynda en entrevista.

Parte de su público pertenece a la comunidad LGBT+ que este mes celebra el orgullo gay. A pesar de que sus presentaciones serán a fin de año, el apoyo hacia ellos se mantiene siempre, según coincidieron.

APOYAN A LGBT+

"Si tú estás bien contigo mismo, te aceptas como eres, te amas a ti mismo, lo que opinen los demás poco importa, en Sentidos Opuestos hemos siempre apoyado a la comunidad LGBT+ y lo seguiremos haciendo.

"Por eso es necesario compartir el mensaje de: ´acéptense, ámense, disfrútense´", compartió Alessandra.

Aunque aún no reciben el setlist que conformará el espectáculo, las intérpretes ya se preparan para subirse al escenario. Ejercicios de respiración y rememorizar sus canciones, así como la de sus colegas Ana Torroja, JNS, Benny, Kabah, Magneto y Erik Rubín, quienes conformarán la alineación.

" Sé que es una labor muy cansada, son muchas horas (de show), pero me da mucha ilusión el compartir escenario con iconos como Ana Torroja.

ILUSIONADA

"Yo creo que, el día que la tenga frente a mí me voy a comportar como toda una fan, no voy a tener palabras, incluso, cuando me toque cantar con ella, seguramente me pondré súper nerviosa, quiero hacer un buen trabajo, me llena de ilusión vivir una experiencia de esta magnitud", compartió la mexicana de "A mil por hora".

De acuerdo con las cantantes, el reto es asegurar el bienestar de los asistentes, evitar que se propague y rebrote nuevamente el coronavirus.

Es por ello que ambas optaron por vacunarse, especialmente la esposa de Eugenio Derbez, quien tenía dudas respecto a las dosis.

"Estaba queriendo esperar, con un poquito de dudas, será que sí, que no y cuando decidimos hacer el 90´s Pop Tour preferí vacunarme de inmediato porque no puedo empezar a trabajar, regresar a los escenarios o empezar a viajar sin estar protegida. Primero que nada por proteger a mi familia, mi hija, mi marido, a los míos", compartió Alessandra.

FECHAS CONFIRMADAS

El 90´s Pop Tour se presentará el 26 de noviembre en Ciudad de México, el 27 en Guadalajara, el 2 de diciembre en Veracruz, el 4 en Puebla, 10 y 18 en Monterrey y Mérida, respectivamente.