´Abrazos, no balazos' evita muertes inocentes

"Hemos dejado atrás las incursiones reactivas. Este Gobierno no afecta a la población civil. La política de 'abrazos no balazos' es sinónimo del uso de la inteligencia. 'Abrazos no balazos' nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes", expuso en su comparecencia ante diputados de la Comisión de Seguridad.

Rosa Icela Rodríguez afirmó que no se usará la lucha contra el crimen contra el pueblo ni se caerá en el "imperdonable" error de culpar a las víctimas de su propia muerte.