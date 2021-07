Abraham Ancer irá con todo ante Tiger Woods

El golfista, originario de Reynosa, Tamaulipas, comentó que el año pasado se quedó con la espinita clavada luego de que ocupó el puesto 52, aunque "fue grande el aprendizaje, me enseñó bastantes cosas y después me fue muy bien en el año y se dio la primera victoria”.

Durante la conferencia previa del Campeonato Mundial de Golf México 2019, el cual se desarrollará en el campo del Club de Golf Chapultepec, habló del hecho que por primera vez va jugar en la Ciudad de México Tiger Woods, considerado uno de los más grandes en la historia de este deporte.

“Él es mi ídolo. Marcó toda mi infancia, porque lo empecé a ver desde los cuatro o cinco años de edad. Todo el tiempo jugaba en la calle y solo me quedaba quieto frente al televisor para verlo ganar y triunfar”, recordó.

El atleta que también fue subcampeón junto al veracruzano Roberto Díaz en la Copa Mundial, dijo que este jueves va a llegar nervioso a la salida del hoyo uno y va tratar de transformar eso de una manera positiva.

Detalló que “va a ser una experiencia que no voy a olvidar. No sé si me va ayudar o no me va ayudar el jugar a su lado. Me voy a concentrar en mi juego para ganarle y ganar a todos los demás”.